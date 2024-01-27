Telegraph: Οι ΗΠΑ στέλνουν πυρηνικές κεφαλές στη Βρετανία υπό τη σκιά της ρωσικής απειλής

Oι ΗΠΑ σχεδιάζουν να μεταφέρουν πυρηνικές κεφαλές στο Ηνωμένο Βασίλειο ως απάντηση στις όλο και αυξανόμενες απειλές από τη Ρωσία, αναφέρει η βρετανική Telegraph.

Για να ενισχύσει τη συμμαχία, η Telegraph αναφέρει ότι έγγραφα του Πενταγώνου αποκαλύπτουν ότι τα πυρηνικά όπλα θα τοποθετηθούν στο RAF Lakenheath στο Σάφολκ.

Μάλιστα, αναφορές κάνουν λόγο για όπλα με τριπλάσια δύναμη από τη βόμβα της Χιροσίμα.

Απαντώντας στις αναφορές, εκπρόσωπος του Υπουργείου Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου είπε: «Παραμένει μια μακροχρόνια πολιτική του Ηνωμένου Βασιλείου και του ΝΑΤΟ να μην επιβεβαιώνουν ούτε να αρνούνται την παρουσία πυρηνικών όπλων σε μια δεδομένη τοποθεσία».

Το 2008 ήταν η τελευταία χρονιά που η Βρετανία φιλοξένησε στο έδαφός της πυρηνικούς πυραύλους των ΗΠΑ, όταν και τελείωσε η απειλή του Ψυχρού Πολέμου από τη Ρωσία είχε συρρικνωθεί.

Τα συγκεκριμένα όπλα είναι μέρος ενός προγράμματος του ΝΑΤΟ για «ανάπτυξη και αναβάθμιση πυρηνικών εγκαταστάσεων» στον απόηχο της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία, αναφέρει η Telegraph.



Πηγή: skai.gr

