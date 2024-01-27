Περίπου 2.000 άνθρωποι σε πορείες υπέρ παλαιστινιακού λαού σε Ρώμη και Μιλάνο

Περίπου δυο χιλιάδες άνθρωποι συμμετείχαν στις πορείες που πραγματοποιήθηκαν αργά το απόγευμα στη Ρώμη και στη Νάπολη υπέρ του παλαιστινιακού λαού και με αίτημα τον άμεσο τερματισμό κάθε στρατιωτικής επιχείρησης στη Γάζα.

Τις διαδηλώσεις οργάνωσαν ιταλικές αριστερές οργανώσεις, όπως και η οργάνωση των «Νεαρών Παλαιστινίων», παρά την απόφαση του ιταλικού υπουργείου Εσωτερικών, το οποίο είχε ζητήσει αναβολή των κινητοποιήσεων λόγω του ότι σήμερα είναι η Ημέρα Μνήμης του Ολοκαυτώματος των Εβραίων.

Στο Μιλάνο, οι διαδηλωτές μπόρεσαν να κάνουν πορεία διανύοντας απόσταση μόνο τριακοσίων μέτρων.

Στη συνέχεια η αστυνομία τους σταμάτησε και καταγράφηκαν στιγμές έντασης, με χρήση γκλοπ και έναν τραυματία.

«Δεν είμαστε αντισημίτες, διαδηλώνουμε κάθε Σάββατο, εδώ και τόσες εβδομάδες», υπογράμμισαν πολλοί συμμετέχοντες στις πορείες. Πρόσθεσαν επίσης ότι «αυτό που επιθυμούν είναι να μην ξεχαστούν εν μέσω κλίματος γενικής αδιαφορίας, τα χιλιάδες θύματα του άμαχου πληθυσμού της Γάζας».

Ο Σύνδεσμος Παλαιστινίων στην Ιταλία ανακοίνωσε ότι σεβάστηκε τις οδηγίες του υπουργείου Εσωτερικών της Ρώμης και ότι πρόκειται να διαδηλώσει αύριο, τόσο στην ιταλική πρωτεύουσα, όσο και στο Μιλάνο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.