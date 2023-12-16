Εκατοντάδες άνθρωποι κατέβηκαν χθες, Παρασκευή, το βράδυ στους δρόμους του Τελ Αβίβ για να διαμαρτυρηθούν για τον θάνατο τριών ομήρων που σκοτώθηκαν κατά λάθος από Ισραηλινούς στρατιώτες στη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με μέσα ενημέρωσης.

Εικόνες που μεταδόθηκαν από την ισραηλινή τηλεόραση δείχνουν μεγάλα πλήθη να συγκεντρώνονται στο κέντρο του Τελ Αβίβ και να αποκλείουν κεντρική αρτηρία. Αυτοί αξίωσαν να αναλάβει δράση η κυβέρνηση για να εξασφαλίσει την άμεση απελευθέρωση των ομήρων που κρατούνται από τη Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας.

Following the killing of prisoners in Gaza by the Israeli army, Israeli prisoners' families have begun to protest in front of the Ministry of Defense building in Tel Aviv.#Israel_terrorist #الاتحاد_الاهلي_المصري #Gaza_Genocide #الهلال_الوحده #وائل_الدحدوح #GazaHolocaust pic.twitter.com/6RbhdcKz5I — Faheem (@stoppression) December 16, 2023

Με πανό, πλακάτ και πόστερ με τα ονόματα και τις φωτογραφίες πολλών άλλων ομήρων, οι διαδηλωτές έκαναν πορεία κατευθυνόμενοι προς το αρχηγείο του ισραηλινού στρατού. Όπως μετέδωσε ο ειδησεογραφικός ιστότοπος ynet, αυτοί έριξαν κόκκινη μπογιά στον δρόμο.

"Ο χρόνος τους εξαντλείται! Φέρτε τους σπίτι τώρα", φώναζαν οι διαδηλωτές.

Το πλήθος επέκρινε την κυβέρνηση του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου ότι δεν κάνει αρκετά για να απελευθερώσει τους ομήρους που απήγαγε η Χαμάς και κρατά στη Λωρίδα της Γάζας.

Σύμφωνα με τους διαδηλωτές, μια νέα συμφωνία για τους ομήρους, όπως αυτή που είχε επιτευχθεί στα τέλη Νοεμβρίου, θα έχει αποτρέψει περιστατικά, όπως αυτό που σημειώθηκε στη Γάζα χθες, Παρασκευή.

Ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού Ντάνιελ Χαγκάρι ανακοίνωσε χθες ότι τρεις Ισραηλινοί όμηροι σκοτώθηκαν κατά λάθος από στρατιώτες κατά τη διάρκεια μάχης με ενόπλους της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας. Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις τους εξέλαβαν κατά λάθος ως απειλή κατά τη διάρκεια επιχείρησης στο προπύργιο της Χαμάς την Σετζάιγια, στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, και άνοιξαν πυρ προς την πλευρά τους και τους σκότωσαν, δήλωσε.

"Είναι ένα τραγικό περιστατικό, ο στρατός φέρει την πλήρη ευθύνη", σημείωσε ο Χαγκάρι, ενώ οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ ξεκίνησαν αμέσως έρευνα για το συμβάν.

Following news that Israel killed 3 captives in Shujaiya, families of captives and supporters hold emergency protest outside military HQ in Tel Aviv demanding Netanyahu make an immediate deal with Hamas.



“All of them now!”



“Today we learned what happens when there is no deal” https://t.co/2aUTAr8eRV pic.twitter.com/zCpkEr4QRa — Ebu Ubeyde (ابو عبيدة)🇵🇸 (@EbuUbeyde55) December 16, 2023

Ο Χαγκάρι σημείωσε ότι η Σετζάιγια αποτελεί "ενεργή ζώνη μαχών", όπου τις τελευταίες μέρες μαίνονται συνεχώς συγκρούσεις και εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων.

"Απερίγραπτη τραγωδία" χαρακτήρισε τους θανάτους των τριών ομήρων ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου.

"Όλο το κράτος του Ισραήλ πενθεί απόψε. Η καρδιά μου είναι με τις οικογένειες που πενθούν σε αυτήν την δύσκολη στιγμή του πόνου τους", έγραψε σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης χθες το βράδυ.

Ο Νετανιάχου έκανε επίσης μνεία στους "τρεις αγαπημένους γιους μας". "Ακόμη και αυτό το δύσκολο βράδυ, θα φροντίσουμε τις πληγές μας, θα αντλήσουμε τα διδάγματα και θα συνεχίσουμε να καταβάλλουμε τις μέγιστες προσπάθειες για να φέρουμε πίσω σπίτι με ασφάλεια όλους τους ομήρους μας", σημείωσε.

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ χαρακτήρισε "οδυνηρούς" και "τραγικούς" τους θανάτους των τριών ομήρων, προσθέτοντας ότι πιστεύει πως η ισραηλινή κυβέρνηση θα ερευνήσει πώς συνέβη.

"Προφανώς αυτό δεν είναι ένα αποτέλεσμα που ήθελε κανείς να δει", σημείωσε ο Τζον Κίρμπι, ο διευθυντής επικοινωνίας του Εθνικού Συμβουλίου Ασφαλείας του Λευκού Οίκου.

Το συμβάν αυτό δεν είναι κατάλληλο για να εξαχθεί μια γενική κρίση σχετικά με το αν ο ισραηλινός στρατός είναι σε θέση να αναλάβει δράση ακριβείας στη Λωρίδα της Γάζας, πρόσθεσε ο Κίρμπι.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.