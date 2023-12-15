Ο Ισραηλινός στρατός σκότωσε κατά λάθος 3 ομήρους στη Βόρεια Γάζα

Στην παραδοχή ότι σκότωσε κατά λάθος τρεις ομήρους, κατά τη διάρκεια επιχείρησης στη Βόρεια Γάζα, προέβη ο Ισραηλινός στρατός.

Σύμφωνα με τους IDF, οι τρεις όμηροι αναγνωρίστηκαν ως απειλή και εξουδετερώθηκαν πριν διαπιστωθεί ότι δεν ήταν ένοπλοι της Χαμάς.

Οι σοροί τους μεταφέρθηκαν στο ισραηλινό έδαφος για εξέταση, μετά την οποία επιβεβαιώθηκε ότι ήταν τρεις Ισραηλινοί όμηροι.

Νεκροί είναι ο Γιοτάμ Χάιμ, ο οποίος απήχθη από το Κιμπούτζ Κφαρ Άζα.

Ο Samer Talalka, ο οποίος απήχθη από το Kibbutz Nir Am.

Η οικογένεια του τρίτου ομήρου ζήτησε να μην μεταδοθεί το όνομά του.

Οι IDF ξεκίνησαν αμέσως έρευνα για το περιστατικό, επισημαίνοντας ότι συνέβη σε μία ενεργή ζώνη μάχης.

Πηγή: skai.gr

