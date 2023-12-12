Της Αθηνάς Παπακώστα

Το Ισραήλ δηλώνει προετοιμασμένο να συνεχίσει να πολεμά για μήνες έως ότου κατορθώσει να συνθλίψει τη Χαμάς η οποία δείχνει ακόμη να διαθέτει απόθεμα... αντίστασης. Από την πλευρά του, το Κατάρ – χώρα που έχει παίξει σημαντικό ρόλο ως διαμεσολαβητής ανάμεσα στις δύο πλευρές – δηλώνει ότι οι προσπάθειες για κατάπαυση του πυρός και άμεση απελευθέρωση όλων των ομήρων θα συνεχίσουν παρά το γεγονός ότι ούτε το Ισραήλ, ούτε η Χαμάς εμφανίζονται να επιθυμούν κάτι τέτοιο.

Οι νεκροί του εν εξελίξει πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, ο οποίος υπενθυμίζουμε άρχισε στις 7 Οκτωβρίου, ξεπερνούν, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Γάζας, τις 18.200 με τα 2/3 των θυμάτων να είναι γυναίκες και παιδιά. Την ίδια στιγμή, το 90% των 2.3 εκατομμυρίων κατοίκων του παλαιστινιακού θύλακα έχουν εκτοπιστεί με τα Ηνωμένα Έθνη να επαναλαμβάνουν ότι δεν υπάρχει πια κανένα ασφαλές μέρος για εκείνους στην περιοχή.

Από την πλευρά τους, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν προσφέρει στο Ισραήλ τα τελευταία 24ωρα ζωτικής σημασίας βοήθεια ασκώντας βέτο σε ψήφισμα στον ΟΗΕ για άμεση κατάπαυση του πυρός και ανάβοντας το πράσινο φως για την έγκριση πώλησης πυρομαχικών αρμάτων και σχετικού εξοπλισμού με εκτιμώμενη οικονομική αξία 106,5 εκατομμυρίων δολαρίων.

Εν τω μεταξύ, οι ισραηλινές χερσαίες δυνάμεις συνεχίζουν να προελαύνουν εντός της μεγαλύτερης πόλης της Λωρίδας της Γάζας, Χαν Γιουνίς, με τον ισραηλινό στρατό ενόσω ενισχύει τις επιχειρήσεις του να καλεί τον άμαχο πληθυσμό να μετακινηθεί προς την «ανθρωπιστική ζώνη» στην al Mawasi, μία σπιθαμή γης με ελάχιστα κτίρια.

Σύμφωνα με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, «βρισκόμαστε στην αρχή του τέλους της Χαμάς» και καλεί περισσότερους ενόπλους της να παραδοθούν με τον υπουργό Άμυνας της χώρας, Γιόαβ Γκάλαντ, να δηλώνει ότι ήδη έχουν παραδοθεί ή/και συλληφθεί «εκατοντάδες». Σύμφωνα μάλιστα με τους Times of Israel, o Ισραηλινός υπουργός Άμυνας υπογράμμισε πως ο ισραηλινός στρατός έχει περικυκλώσει «τα τελευταία προπύργια της Χαμάς στη Τζαμπάλια και τη Σετζάγια, τα τάγματα των οποίων θεωρούνταν αόρατα».

Σε ό,τι αφορά στην επόμενη ημέρα, όπως εξήγησε ο Γιόαβ Γκάλαντ, το Ισραήλ δεν έχει σκοπό να διατηρήσει μόνιμη στρατιωτική παρουσία στη Λωρίδα της Γάζας και παραμένει ανοικτό να εμπλακεί σε διαβουλεύσεις σχετικά με το ποια πλευρά θα μπορούσε να ελέγχει τον παλαιστινιακό θύλακα, αρκεί, αυτή να μην είναι εχθρική προς το Ισραήλ.

Από την πλευρά της, η Χαμάς έχει καταστήσει σαφές ότι δεν είναι διατεθειμένη να συμμετάσχει σε διαπραγματεύσεις για τους 137 ομήρους που εξακολουθεί να κρατά, εκτός εάν υπάρξει στο τραπέζι η εναλλακτική πρόταση περί κατάπαυσης του πυρός όταν θα ολοκληρωθεί η διαδικασία ανταλλαγών των απαχθέντων με Παλαιστινίους κρατούμενους – γεγονός το οποίο το Ισραήλ δεν επιθυμεί αφού επιμένει να στοχεύει στην εξουδετέρωση της ισλαμιστικής της παλαιστινιακής οργάνωσης.

Κατά τους αναλυτές οι παράγοντες οι οποίοι θα μπορούσαν να επηρεάσουν σε μεγάλο βαθμό τη χρονική στιγμή επίτευξης κατάπαυσης του πυρός αφορούν στην πιθανότητα κλιμάκωσης στην περιοχή των συνόρων Ισραήλ – Λιβάνου, στην πιθανότητα μίας άτακτης φυγής των εκτοπισμένων Παλαιστινίων προς την Αίγυπτο ή στην πιθανότητα μίας άνευ προηγουμένου πίεσης προς την ισραηλινή κυβέρνηση να θέσει ως προτεραιότητα την απελευθέρωση και των υπολοίπων ομήρων.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.