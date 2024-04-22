Ταϊβάν: Δεκάδες σεισμοί σε διάστημα λίγων ωρών

Περισσότερες από 80 σεισμικές δονήσεις, εκ των οποίων η μεγαλύτερη είχε μέγεθος 6,3 βαθμών, έχουν καταγραφεί τις τελευταίες οκτώ ώρες στην Ταϊβάν από τη μετεωρολογική υπηρεσία της νήσου.

Το επίκεντρο εντοπίζεται στην επαρχία Χουάλιεν, στο ανατολικό άκρο της νήσου. Η σεισμική δραστηριότητα παρουσιάζει έξαρση μετά τον σεισμό των 7,2 βαθμών που συγκλόνισε την Ταϊβάν στις 3 Απριλίου και στοίχισε τη ζωή σε 14 ανθρώπους.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία στη Χουάλιεν, ετοιμόρροπο είναι ένα ξενοδοχείο που είχε ήδη υποστεί σημαντικές ζημιές από τον σεισμό της 3ης Απριλίου και είχε εκκενωθεί.

Στην Ταϊβάν οι σεισμοί είναι συχνοί, καθώς το νησί βρίσκεται κοντά στο σημείο όπου ενώνονται δύο τεκτονικές πλάκες. Τον Σεπτέμβριο του 1999 σεισμός 7,3 βαθμών είχε προκαλέσει τον θάνατο περισσότερων από 2.000 ανθρώπων, στη χειρότερη καταστροφή στη σύγχρονη ιστορία της Ταϊβάν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

