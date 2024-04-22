Συγκλονιστικά βίντεο έρχονται στη δημοσιότητα από τον άγριο καβγά που ξέσπασε κατά τη διάρκεια πτήσης της EasyJet από το Ηνωμένο Βασίλειο προς την Τουρκία, το Σαββατοκύριακο.

Όπως φαίνεται και στο βίντεο ένας από τους επιβάτες της πτήσης φορώντας μια μπλούζα με άσπρες και πράσινες ρίγες, της Celtic Football Club, άρχισε να γρονθοκοπεί τους αεροσυνοδούς που προσπαθούν να τον συγκρατήσουν ενώ στη συνέχεια τα βάζει και με τους αστυνομικούς που επιχειρούν να τον απομακρύνουν από το αεροσκάφος.

Ο εξοργισμένος άνδρας ακούγεται να βρίζει στο βίντεο απευθυνόμενος σε έναν άλλο επιβάτη, όπως ανέφερε η Daily Record. Σύμφωνα με την εφημερίδα, οι επιβάτες ανέφεραν ότι ο οπαδός της Σέλτικ προκαλούσε αναστάτωση καθ'ολη την διάρκεια της πτήση.

«Πριν ξεκινήσουν όλα, μια αεροσυνοδός προσπαθούσε να τον κρατήσει στη θέση του για 20 λεπτά», είπε ο επιβάτης.

«Υπήρχε μια επευφημία στο μπροστινό μέρος του αεροπλάνου όταν κάποιος έμαθε το αποτέλεσμα» του ποδοσφαιρικού αγώνα της Σέλτικ, είπε ο επιβάτης. Τότε, «ένα άλλο αγόρι είπε στον τύπο ότι ήταν ντροπή για τη [φανέλα της Σέλτικ] και τότε εκείνος έχασε τον έλεγχο».

Στη συνέχεια, ο άνδρας πήδηξε από τη θέση του, προσπαθώντας όπως φάνηκε να γρονθοκοπήσει έναν Τούρκο αστυνομικό και ένα μέλος του πληρώματος του αεροπλάνου, καθώς οι υπόλοιποι επιβάτες προσπαθούσαν να παρέμβουν προκειμένου να σταματήσουν τον καβγά.

Τα μέλη του πληρώματος της αεροπορικής εταιρείας βρήκαν επίσης ένα άδειο μπουκάλι βότκας στη θέση του άνδρα που ξεκίνησε τον καβγά, κάτι που πιθανότητα να σημαίνει πως ο άνδρας είχε καταναλώσει αλκοόλ.

Στο βίντεο που κοινοποιήθηκε στο διαδίκτυο φαίνεται επίσης ένα τρομαγμένο κοριτσάκι με κοτσιδάκια, να κάθεται περίπου τρεις σειρές πίσω από εκεί που ξέσπασε ο καβγάς, πανικόβλητο.

Ο άνδρας συνέχισε να προσπαθεί να ρίχνει μπουνιές καθώς προχωρούσε προς το διάδρομο του αεροπλάνου, μέχρι που έπεσε τελικά στο πάτωμα. Αλλά ούτε αυτό στάθηκε εμπόδιο στα να σταματήσει.

Ένα δεύτερο βίντεο που κοινοποιήθηκε στο Διαδίκτυο έδειξε τον άνδρα με χειροπέδες με τους αστυνομικούς να τον τραβούν στον διάδρομο προσπαθώντας να τον βγάλουν έξω από το αεροπλάνο.

Εκπρόσωπος της Easyjet επιβεβαίωσε το περιστατικό, σημειώνοντας ότι η αστυνομία χρειάστηκε να επέμβει ανεβαίνοντας στο αεροσκάφος μόλις προσγειώθηκε λόγω της ενοχλητικής συμπεριφοράς επιβατών.

«Το πλήρωμα της EasyJet είναι εκπαιδευμένο να αξιολογεί όλες τις καταστάσεις και να ενεργεί γρήγορα και κατάλληλα για να διασφαλίσει ότι η ασφάλεια των επιβατών δεν τίθεται σε κίνδυνο ανά πάσα στιγμή. Αν και τέτοια περιστατικά είναι σπάνια, τα λαμβάνουμε πολύ σοβαρά υπόψη και δεν ανεχόμαστε υβριστική ή απειλητική συμπεριφορά», ανέφερε η αεροπορική εταιρεία.

«Η ασφάλεια και η ευημερία όλων των πελατών και του πληρώματος είναι πάντα η ύψιστη προτεραιότητά μας».

Πηγή: skai.gr

