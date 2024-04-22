Τουλάχιστον 13 άνθρωποι σκοτώθηκαν κι άλλοι έξι τραυματίστηκαν σήμερα όταν επιβατικό βαν συγκρούστηκε με βυτιοφόρο σε επαρχιακό δρόμο της περιφέρειας Λίντι στη νότια Τανζανία.

Σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε ο Τζον Ιμόρι, αστυνομικός διευθυντής της περιφέρειας Λίντι, είπε ότι 11 άνθρωποι βρήκαν ακαριαίο θάνατο και δύο τραυματίες κατέληξαν μετά τη διακομιδή τους σε νοσοκομείο.

Το δυστύχημα σημειώθηκε το πρωί όταν το βυτιοφόρο εξετράπη της πορείας του και εισήλθε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, όπου συγκρούστηκε με το επιβατικό βαν.

Η αστυνομία αναζητεί τον οδηγό του βυτιοφόρου, ο οποίος εγκατέλειψε τον τόπο του δυστυχήματος.

