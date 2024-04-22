Σεισμική δόνηση μεγέθους 6,3 βαθμών σημειώθηκε στην Ταϊβάν στις 02:32 τα ξημερώματα της Τρίτης (τοπική ώρα, 21:32 της Δευτέρας στην Ελλάδα), σύμφωνα με την μετεωρολογική υπηρεσία της νήσου.

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται στην επαρχία Χουάλιεν (ανατολικά) και το εστιακό βάθος υπολογίζεται σε 5,5 χιλιόμετρα, διευκρινίζεται σε σχετική ανακοίνωση.

Έξι λεπτά νωρίτερα προηγήθηκε σεισμική δόνηση 6 βαθμών, με επίκεντρο λίγα χιλιόμετρα βορειότερα.

Οι δύο σεισμοί έγιναν ιδιαίτερα αισθητοί στην πρωτεύουσα Ταϊπέι, ενώ δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής αναφορές για σημαντικές καταστροφές.

Η σεισμική δραστηριότητα παρουσιάζει έξαρση στην Ταϊβάν μετά τον ισχυρό σεισμό των 7,2 βαθμών που συγκλόνισε στις 3 Απριλίου τη νήσο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.