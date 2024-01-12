Το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα της Χαμάς και η λιβανέζικη Χεζμπολάχ καταδίκασαν σήμερα τα αμερικανοβρετανικά πλήγματα κατά των Χούθι στην Υεμένη, επιχείρηση που ξεκίνησε τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής.

Η Χαμάς σημείωσε σε ανακοίνωση που εξέδωσε ότι οι ΗΠΑ και η Βρετανία θα φέρουν την ευθύνη για τον αντίκτυπο της επίθεσής τους στην ασφάλεια στην περιοχή.

Η σιιτική ένοπλη παράταξη Χεζμπολάχ του Λιβάνου καταδίκασε την επίθεση εναντίον των Χούθι αναφέροντας πως «η αμερικανική επίθεση επιβεβαιώνει για ακόμη μια φορά ότι οι ΗΠΑ είναι πλήρως συνένοχες για τις τραγωδίες και τις σφαγές που διαπράττονται από τον σιωνιστή εχθρό στη Λωρίδα της Γάζας και στην περιοχή».

Η αμερικανοβρετανική επιχείρηση προκάλεσε και την αντίδραση του Ιράκ.

Ο σύμβουλος του πρωθυπουργού του Ιράκ, Φάντι Αλ-Σαμάρι, προειδοποίησε πως η Δύση επεκτείνει τη σύγκρουση ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς και αυξάνει τις εντάσεις στην περιοχή, όπως μετέδωσε το κρατικό ιρακινό πρακτορείο ειδήσεων INA.

Από την πλευρά τους οι Χούθι ανακοίνωσαν πως θα συνεχίσουν τις επιθέσεις εναντίον πλοίων που «συνδέονται» με το Ισραήλ στην Ερυθρά Θάλασσα, χαρακτηρίζοντας «βάρβαρα» τα αμερικανοβρετανικά πλήγματα



Πηγή: skai.gr

