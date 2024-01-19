Εχθές, Πέμπτη (5/18 Ιανουαρίου 2024), δεκάδες παλαιοημερολογίτες Χριστιανοί Ορθόδοξοι γιόρτασαν τα Θεοφάνια στον Ιορδάνη Ποταμό, στην Ιερά Μονή του Τιμίου Προδρόμου στη Δυτική Οχθη, στα σύνορα με την Ιορδανία.

Στον Αγιασμό των υδάτων παρευρέθηκε και ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων Θεόφιλος.

Ο Αγιασμός των Υδάτων στον Ιορδάνη πραγματοποιήθηκε φέτος με περιορισμούς για τους προσκυνητές εξαιτίας της εμπόλεμης κατάστασης στη Γάζα.

Η λιτανευτική πομπή κατέληξε στην Δυτική Όχθη του Ιορδάνη όπου σε ειδική εξέδρα τελέστηκε ο Εσπερινός της εορτής των Θεοφανείων και ο Αγιασμός της παραμονής των Θεοφανείων.

Στη συνέχεια ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων κατήλθε στα νερά του Ιορδάνη, τα οποία αγίαστηκαν δια της βαπτίσεως του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. «Αγιαζομένων των υδάτων, εψάλλετο το «εν Ιορδάνη βαπτιζομένου Σου Κύριε», εν χαρά και αγαλλιάσει υπό του συμμετέχοντος περιωρισμένου αριθμού προσκυνητών, λόγω της εμπολέμου καταστάσεως», αναφέρει το Πατριαρχείο στην ανακοίνωση του.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.