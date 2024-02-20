Τα διεθνή ΜΜΕ για την κάθοδο των αγροτών στην Αθήνα - «Με τα τρακτέρ στο Κοινοβούλιο»

Με ρεπορτάζ από την Αθήνα τα διεθνή μέσα ενημέρωσης καλύπτουν σήμερα την κινητοποίηση των Ελλήνων αγροτών, κάνοντας αναφορά στην είσοδό τους με τα τρακτέρ στην Αθήνα και τη διαμαρτυρία τους μπροστά από το Κοινοβούλιο.

Αγρότες από όλη την Ελλάδα οδήγησαν τα τρακτέρ τους στην Αθήνα την Τρίτη, εντείνοντας τις διαδηλώσεις εβδομάδων με αιτήματα την αύξηση του κόστους, τον ξένο ανταγωνισμό και τις καταστροφικές πλημμύρες, γράφει το πρακτορείο Reuters.

Καθώς οδηγούσαν στους δρόμους της πρωτεύουσας, κόρναραν στις επευφημίες των περαστικών. Δεκάδες τρακτέρ στάθμευσαν μπροστά στο κοινοβούλιο ενώ αναμένεται να καταφτάσουν κι άλλα.

«Χωρίς εμάς δεν τρως»: Έλληνες αγρότες οδηγούν περίπου 200 τρακτέρ στην Αθήνα για να ζητήσουν οικονομική βοήθεια, είναι ο τίτλος του Associated Press.

Αγρότες από όλη την Ελλάδα ταξίδεψαν στην Αθήνα με κονβόι τρακτέρ την Τρίτη για να ζητήσουν περισσότερες οικονομικές παραχωρήσεις από την κυβέρνηση καθώς αυξάνεται το κόστος ζωής.

Περίπου 200 τρακτέρ από την κεντρική Ελλάδα κατευθύνθηκαν νότια, ενώ χιλιάδες διαδηλωτές αναμένεται να ταξιδέψουν στην πρωτεύουσα με ναυλωμένα λεωφορεία.

Οι Έλληνες αγρότες κλιμακώνουν τις διαδηλώσεις καθώς τα τρακτέρ φτάνουν στην Αθήνα, είναι ο τίτλος του Bloomberg.

Oι Έλληνες αγρότες κλιμακώνουν τις διαμαρτυρίες τους οδηγώντας τα τρακτέρ τους στην Αθήνα, ακόμη και αφού ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είπε ότι δεν υπάρχει δημοσιονομικό περιθώριο για περαιτέρω οικονομική ανακούφιση.

«Χωρίς εμάς δεν τρως»: Έλληνες αγρότες οδηγούν περίπου 200 τρακτέρ στην Αθήνα για να ζητήσουν οικονομική βοήθεια, γράφει και η Washington Post.

Έλληνες αγρότες οδήγησαν την Τρίτη περίπου 200 τρακτέρ στην πρωτεύουσα, την Αθήνα, ζητώντας οικονομική βοήθεια από την κυβέρνηση καθώς το κόστος ζωής αυξήθηκε στη μεσογειακή χώρα.

Με τις κόρνες να αντηχούν, η αργοκίνητη αυτοκινητοπομπή κινήθηκε από την κεντρική ελληνική πόλη Κάστρο, 120 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της Αθήνας, με ελληνικές σημαίες, μαύρες σημαίες και πανό διαμαρτυρίας στερεωμένα στα τρακτέρ. Ένα έγραφε: «Χωρίς εμάς, δεν τρως».

