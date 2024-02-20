Χιλιάδες μετανάστες από τρίτες χώρες περιμένουν στα σύνορα με τη Ρωσία για να περάσουν στη Φινλανδία

Η Φινλανδία ανέφερε σήμερα ότι «χιλιάδες» μετανάστες από τρίτες χώρες περιμένουν για να περάσουν στο έδαφός της από τα σύνορά της με τη Ρωσία.

Το Ελσίνκι έκλεισε όλες τις μεθοριακές διαβάσεις στα σύνορα, μήκους 1.340 χιλιομέτρων με τη Ρωσία στα τέλη της περασμένης χρονιάς, καθώς αυξήθηκαν οι αφίξεις μεταναστών που δεν διέθεταν έγκυρα έγγραφα και επιθυμούσαν να περάσουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Φινλανδία κατηγορεί τη Μόσχα ότι προωθεί μετανάστες στα σύνορά της, κάτι που το Κρεμλίνο διαψεύδει.

«Έχουμε πληροφορίες ότι χιλιάδες άνθρωποι από τη ρωσική πλευρά περιμένουν για να περάσουν στη Φινλανδία», είπε η υπουργός Εσωτερικών Μάρι Ραντάνεν σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε, σημειώνοντας ότι το γεγονός αυτό συνιστά «απειλή για την κοινωνία».

Η Ραντάνεν απέφυγε να διευκρινίσει πώς έλαβαν οι φινλανδικές αρχές την πληροφορία αυτήν.

Τον χειμώνα η περιοχή των συνόρων καλύπτεται από παχύ στρώμα χιονιού και επικρατούν πολικές θερμοκρασίες όμως η Ραντάνεν είπε ότι περισσότεροι μετανάστες ενδέχεται να επιδιώξουν να περάσουν παράνομα όταν φτάσει η άνοιξη και η θερμοκρασία ανεβεί σταδιακά. Σημείωσε ότι η υπάρχουσα ευρωπαϊκή νομοθεσία δεν προσφέρει λύσεις για τον χειρισμό καταστάσεων όπως αυτή που αντιμετωπίζει η Φινλανδία.

Σύμφωνα με τη φινλανδική συνοριοφυλακή, περισσότερη από 1.300 αιτούντες άσυλο από χώρες όπως η Υεμένη, η Σομαλία και η Συρία πέρασαν στη χώρα από τη Ρωσία από τον Αύγουστο μέχρι τον Δεκέμβριο. Μόνο τον Νοέμβριο καταγράφηκαν 900 αφίξεις. Συγκριτικά, πριν από τον Αύγουστο κατά μέσο όρο περνούσε μόνο ένα άτομο την ημέρα. Η υπηρεσία μετανάστευσης είπε στο πρακτορείο Reuters τον Ιανουάριο ότι δεν κατάφερε να εντοπίσει περίπου 160 από τους μετανάστες αυτούς που πιθανότατα συνέχισαν το ταξίδι τους για κάποια άλλη ευρωπαϊκή χώρα.

Οι σχέσεις της Ρωσίας με τη Φινλανδία, που κάποτε ήταν σχετικά εγκάρδιες, επιδεινώθηκαν ραγδαία αφού το Ελσίνκι αποφάσισε να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ, μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, στις 24 Φεβρουαρίου 2022. Το υπουργείο Εσωτερικών ανακοίνωσε χθες, Δευτέρα, ότι θα προωθήσει ένα νομοσχέδιο για την ενίσχυση της ασφάλειας των συνόρων και για να καταπολεμήσει τις προσπάθειες της Μόσχας να ασκήσει πιέσεις στη Φινλανδία εργαλειοποιώντας τους μετανάστες. Η κυβέρνηση θα παρουσιάσει την πρότασή της στο κοινοβούλιο τον επόμενο μήνα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.