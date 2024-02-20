Λογαριασμός
Στο Σύνταγμα τα πρώτα τρακτέρ - Ποιοι δρόμοι κλείνουν - Φωτογραφίες & Βίντεο

Τα τρακτέρ ανέβηκαν από την πλατεία Καραϊσκάκη - Πρόκειται για ομάδα τρακτέρ που ήρθε από την Εύβοια ξεχωριστά από τους άλλους αγρότες, οι οποίοι βρίσκονται ακόμη καθ' οδόν - Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις μετά τη Λεωφόρο Αθηνών και στον οδικό άξονα που περιλαμβάνει τις οδούς Δεληγιώργη, Πειραιώς, Σταδίου, Φιλελλήνων και Ξενοφώντος

Έφτασαν στην πλατεία Συντάγματος τα πρώτα τρακτέρ που μπήκαν στην Αθήνα.

Τα τρακτέρ ανέβηκαν από την πλατεία Καραϊσκάκη.

Πρόκειται για ομάδα τρακτέρ που ήρθε από την Εύβοια, ξεχωριστά από τους άλλους αγρότες, οι οποίοι βρίσκονται ακόμη καθ' οδόν.

Σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. Κωνσταντία Δημογλίδου δήλωσε: «Λόγω της κίνησης των αγροτών προς το κέντρο της Αθήνας, σας ενημερώνουμε ότι μέσα στην επόμενη ώρα η Τροχαία συμπληρωματικά θα εφαρμόσει κυκλοφοριακές ρυθμίσεις προκειμένου να πραγματοποιηθεί με ασφάλεια τόσο η μετακίνηση των αγροτών όσο και η κίνηση των υπόλοιπων πολιτών στην περιοχή.

Ειδικότερα, θα υπάρξουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις μετά τη Λεωφόρο Αθηνών και στον οδικό άξονα που περιλαμβάνει τις οδούς Δεληγιώργη, Πειραιώς, Σταδίου, Φιλελλήνων και Ξενοφώντος.

Υπενθυμίζεται ότι εξακολουθούν να ισχύουν οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην οδό Αγίου Κωνσταντίνου, την πλατεία Ομονοίας και την οδό Πανεπιστημίου.

Παρακαλούνται οι πολίτες να αποφύγουν τη μετακίνησή τους στους ανωτέρω οδικούς άξονες μέχρι την ολοκλήρωση των κινητοποιήσεων».

