Ο υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας «συνιστά στους Γάλλους να αποφύγουν τελείως να ταξιδέψουν τις προσεχείς ημέρες στο Ιράν, τον Λίβανο, το Ισραήλ και στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη», δήλωσαν πηγές του περιβάλλοντός του στο AFP (Γαλλικό Πρακτορείο).

Η απόφαση συμπίπτει με την διατύπωση των απειλών του Ιράν ότι θα πλήξει το Ισραήλ, που κατηγορείται για την επίθεση της 1ης Απριλίου κατά του ιρανικού προξενείου στην Δαμασκό και ελήφθη κατά την διάρκεια σύσκεψης για την διαχείριση της κρίσης.

Ο γάλλος υπουργός Εξωτερικών Στεφάν Σεζουρνέ έχει ζητήσει ακόμη «την επιστροφή των οικογενειών των διπλωματικών υπαλλήλων στην Τεχεράνη», καθώς και την απαγόρευση των αποστολών γάλλων κρατικών λειτουργών στο Ιράν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

