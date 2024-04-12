Times: Επιστολές αποκαλύπτουν την έκταση της στήριξης της Τεχεράνης προς Χαμάς

Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Επιστολές προς τον ηγέτη της Χαμάς που σύμφωνα με το Ισραήλ αποκαλύπτουν την έκταση της χρηματοδότησης της παλαιστινιακής οργάνωσης από την Τεχεράνη, δημοσιεύει ανταπόκριση των Times από την Ιερουσαλήμ.

Οι επιστολές έχουν δοθεί στη βρετανική εφημερίδα από τις ισραηλινές αρχές.

Οι δύο επιστολές προς τον Γιαχία Σινουάρ έχουν γραφτεί το 2020 και το 2021 από το στέλεχος της ένοπλης πτέρυγας της Χαμάς Μαρουάν Ισά (που πιστεύεται πως σκοτώθηκε τον περασμένο μήνα στη Γάζα). Μεταξύ άλλων εμφανίζονται να περιέχουν έναν κατάλογο «πληρωμών από το Ιράν μεταξύ του 2014 και του 2020».

Σύμφωνα με τους Times, που δημοσιεύουν μία χειρόγραφη επιστολή και τον συγκεκριμένο κατάλογο πληρωμών, η καταγγελλόμενη χρηματοδότηση από το Ιράν προς τη Χαμάς σε αυτά τα έξι χρόνια συν το 2021 ανέρχεται συνολικά σε τουλάχιστον 222 εκ. δολάρια.

Η στάση του Ιράν έναντι του πολέμου στη Μέση Ανατολή έχει θορυβήσει τη Δύση, ιδίως μετά από την απειλή επίθεσης κατά του Ισραήλ από τον αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, ως αντίποινα για την ισραηλινή επίθεση στο ιρανικό προξενείο στη Δαμασκό.

Τη νύχτα της Πέμπτης ο υπουργός Εξωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου Ντέιβιντ Κάμερον γνωστοποίησε μέσω της πλατφόρμας Χ πως επικοινώνησε με τον Ιρανό ομόλογό του Αμίρ-Αμπντολαχιάν.

«Κατέστησα σαφές πως το Ιράν δεν πρέπει να παρασύρει τη Μέση Ανατολή σε μια ευρύτερη σύρραξη. Είμαι βαθιά ανήσυχος για την πιθανότητα εσφαλμένου υπολογισμού που θα οδηγούσε σε περαιτέρω βία. Το Ιράν θα πρέπει αντιθέτως να εργαστεί για να αποκλιμακώσει και να αποτρέψει περαιτέρω επιθέσεις», έγραψε ο λόρδος Κάμερον.

Προειδοποίηση προς την Τεχεράνη απηύθυνε και ο υπουργός Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου Γκραντ Σαπς, λέγοντας: «Θέλουμε το Ιράν να σκεφτεί πολύ προσεκτικά πριν ενεργήσει. Δεν πρέπει να υπάρξει απειλή παρεξήγησης. Οποιαδήποτε επίθεση κατά του Ισραήλ από το Ιράν θα αντιπροσώπευε έναν σοβαρά εσφαλμένο υπολογισμό εκ μέρους του Ιράν».

