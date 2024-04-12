Η εκπρόσωπος της Unicef, Τες Ίνγκραμ, υποστήριξε σήμερα, Παρασκευή στο ABC News ότι βρισκόταν σε αποστολή βοήθειας την περασμένη Τρίτη στη Λωρίδα της Γάζας όταν πυροβολήθηκε το θωρακισμένο Toyota LandCruiser στο οποίο επέβαινε το οποίο έφερε σήμανση των Ηνωμένων Εθνών.

«Αν δεν βρισκόμασταν σε ένα θωρακισμένο όχημα, θα έσπαγε το παράθυρο και τα πράγματα θα μπορούσαν να ήταν πολύ χειρότερα», είπε, σύμφωνα με δημοσίευμα του Associated Press και του Reuters.

Η Ίνγκραμ, μια Αυστραλή πολίτης, είπε ότι ο Ισραηλινός Στρατός και η Χαμάς γνώριζαν τις κινήσεις της συνοδείας στο πλαίσιο της αποστολής, αλλά δεν είδε από που προέρχονταν οι πυροβολισμοί. «Φάνηκε να έρχεται από την κατεύθυνση του σημείου ελέγχου προς τους πολίτες που στη συνέχεια γύρισαν και έτρεξαν προς την άλλη κατεύθυνση», είπε.

Ο πυροβολισμός έδειξε ότι τα ζητήματα σχετικά με τον συντονισμό της βοήθειας δεν έχουν επιλυθεί από τότε που επτά ανθρωπιστές σκοτώθηκαν όταν ισραηλινά μη επανδρωμένα αεροσκάφη έπληξαν μια αυτοκινητοπομπή του World Central Kitchen νωρίτερα τον Απρίλιο, είπε ο Ίνγκραμ.

Πηγή: skai.gr

