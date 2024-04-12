Επιθεώρηση για σεξουαλικές βιαιότητες άρχισε στις ένοπλες δυνάμεις της Γαλλίας, έπειτα από σειρά μαρτυριών στρατιωτικών που δημοσιοποιήθηκαν πρόσφατα από τα μέσα ενημέρωσης.

Μία από αυτές - την ιστορία της Μανόν Ντιμπουά, η οποία σε ηλικία 17 ετών έπεσε θύμα σεξουαλικών επιθέσεων σε πλοίο του γαλλικού Πολεμικού Ναυτικού - τέθηκε στο υπουργείο Άμυνας από μια στρατιωτικό και βουλεύτρια του προεδρικού κόμματος, την Λετισιά Σεν-Πολ.

«Δώσαμε εντολή στη γενική επιθεώρηση των ενόπλων δυνάμεων να επισπεύσει μια αποστολή για το σύνολο των μέτρων πρόληψης, προστασίας των θυμάτων και τιμωρίας των δραστών», έγραψε ο υπ. Αμυνας, Σεμπαστιάν Λεκορνί σε κοινό άρθρο με την υφυπουργό Παλαιμάχων Πατρισιά Μιραλές, το οποίο δημοσιεύεται από την εφημερίδα Le Monde.

Η επιθεώρηση θα έχει επίσης ως αποστολή να «καταστήσει ακόμα πιο αποτελεσματική» τη λειτουργία του πυρήνα «Θέμις», που δημιουργήθηκε το 2014 για να συλλέγει τις μαρτυρίες θυμάτων και να φροντίζει για την επιβολή κυρώσεων.

Το 2023, 167 επισημάνσεις για σεξουαλικές ή σεξιστικές βιαιότητες εστάλησαν στην ιεραρχία των ενόπλων δυνάμεων και 59 αντιμετωπίσθηκαν απ' ευθείας από τον πυρήνα Θέμις, δηλαδή συνολικά 226 περιπτώσεις.

Η αποστολή αυτή, η οποία θα παραδώσει την έκθεσή της στα τέλη Μαΐου, αναμένεται ότι θα επιτρέψει να βελτιωθεί η φροντίδα των θυμάτων, να αναλυθεί η πειθαρχική αντιμετώπιση και η συνοχή των κυρώσεων εναντίον των δραστών και να ενισχυθούν τα μέτρα πρόληψης, σύμφωνα με το άρθρο.

Εξάλλου στο εξής «κάθε φορά που υπάρχει επαρκώς βάσιμη υποψία για βιασμό ή σεξουαλική επίθεση, θα επιβάλλεται συστηματικά αναστολή καθηκόντων στο πρόσωπο που κατηγορείται», γράφουν οι υπουργοί.

Σχετική οδηγία εστάλη στις 26 Μαρτίου από το υπουργείο σε όλες τις διοικήσεις.

Σύμφωνα με το υπουργείο, οι γαλλικές ένοπλες δυνάμεις περιλαμβάνουν στις τάξεις τους γυναίκες σε ποσοστό 16,5% (34.142 πρόσωπα).

Πηγή: skai.gr

