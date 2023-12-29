ΣΥΡΙΖΑ: Η έλλειψη στρατηγικής Μητσοτάκη στη Λιβύη, θέτει σε κίνδυνο

Για έλλειψη στρατηγικής στην εξωτερική πολιτική κατηγορεί ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ την κυβέρνηση με αφορμή την κίνηση της Λιβύης η οποία κατέθεσε στον ΟΗΕ γραμμές βάσης που κλείνουν τον κόλπο της Σύρτης.

Στην ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ αναφέρει: «Μετά το παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο του Νοεμβρίου 2019 και το τουρκολιβυκό μνημόνιο συνεννόησης του Οκτωβρίου 2022, η Λιβύη προβαίνει σε άλλη μία ενέργεια εις βάρος των ελληνικών συμφερόντων, αναδεικνύοντας τη διαχρονική έλλειψη στρατηγικής της κυβέρνησης Μητσοτάκη και σε σχέση με τη γειτονική χώρα».

Ακολούθως εξηγεί: «Με την απόφασή της για την ανακοίνωση συνορεύουσας ζώνης, η Λιβύη καταθέτει για πρώτη φορά στον ΟΗΕ γραμμές βάσεις που κλείνουν τον κόλπο της Σύρτης με τρόπο που παραβιάζει κατάφωρα το δίκαιο της θάλασσας. Με αυτές τις προωθημένες γραμμές βάσης η Λιβύη θα διεκδικήσει στο μέλλον σημαντικό τμήμα της ελληνικής υφαλοκρηπίδας στην Πελοπόννησο και τη Δυτική Κρήτη. Παράλληλα, η Λιβύη καταθέτει στον ΟΗΕ πλευρική (latteral) γραμμή οριοθέτησης της συνορεύουσας ζώνης στα ανατολικά, που ταυτίζεται με το παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο».

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ απευθύνεται στην κυβέρνηση υπογραμμίζοντας ότι «οφείλει να αντιδράσει άμεσα στον ΟΗΕ και στην ΕΕ, στις λιβυκές ενέργειες και να κάνει το παν ώστε να επανέλθει στις διεθνείς πρωτοβουλίες για το λιβυκό από τις οποίες έχει αποκλειστεί συστηματικά. Κυρίως, οφείλει να προωθήσει μια συγκροτημένη στρατηγική για σταδιακή επέκταση των χωρικών υδάτων τής Ελλάδας στην Ανατολική Μεσόγειο και οριοθέτηση ΑΟΖ/υφαλοκρηπίδας με τις όμορες χώρες στην περιοχή, όπως έχει προτείνει εδώ και καιρό ο ΣΥΡΙΖΑ και όπως αποτυπώνεται στο Πρόγραμμά του».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

