Περισσότεροι από 90.000 αστυνομικοί και μέλη της χωροφυλακής, όπως και 5.000 στρατιωτικοί, θα κινητοποιηθούν μεθαύριο, Κυριακή, για να εγγυηθούν το ασφαλές πέρασμα στο νέο έτος, μεταξύ αυτών 6.000 μέλη των δυνάμεων επιβολής του νόμου στο Παρίσι, ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Εσωτερικών της Γαλλίας.

Κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης τύπου στην αστυνομική διεύθυνση του Παρισιού, ο υπουργός Εσωτερικών Ζεράλ Νταρμανέν εξήγησε ότι «σε ένα πλαίσιο πολύ αυξημένης τρομοκρατικής απειλής λόγω της σύρραξης στο Ισραήλ και την Παλαιστίνη», «73 κινητές μονάδες των δυνάμεων επιβολής του νόμου» θα συμμετάσχουν στον μηχανισμό, όπως και ελικόπτερα.

Στη γαλλική πρωτεύουσα, όπου προβλέπονται μεγαλύτερες εκδηλώσεις σε σύγκριση με πέρυσι ενόψει των Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών Αγώνων του 2024, η πώληση και κατανάλωση αλκοόλ θα απαγορεύονται σε ορισμένα σημεία.

Οι εορταστικές εκδηλώσεις για την Πρωτοχρονιά στο Παρίσι θα ξεκινήσουν στις 18.00 τοπική ώρα (19.00 ώρα Ελλάδας) και θα ολοκληρωθούν γύρω στις 00.30 τοπική ώρα (01.30 ώρα Ελλάδας), είπε ο αστυνομικός διευθυντής Λοράν Νουνιέζ.

Προκειμένου να εισέλθουν στην περίμετρο των εκδηλώσεων, οι θεατές θα υποβάλλονται σε έλεγχο, διευκρίνισε, προσθέτοντας πως «σε αυτήν την περίμετρο, οι πωλήσεις αντικειμένων που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ως όπλα (για παράδειγμα μαχαίρια) θα απαγορευτούν».

Οι αρχές αναμένουν ότι θα προσέλθουν 700.000 έως 1 εκατομμύρια άνθρωποι στη λεωφόρο των Ηλυσίων Πεδίων και περισσότεροι από 1,5 εκατομμύριο θεατές συνολικά στη γαλλική πρωτεύουσα. Τεράστιες οθόνες θα εγκατασταθούν από την Πλατεία Κονκόρντ έως το Σανζ Ελιζέ.

Επιπλέον, θα αναπτυχθούν drones.

Σε ένα πλαίσιο σημαντικού τρομοκρατικού κινδύνου, ο Νταρμανέν υπενθύμισε, επίσης, ότι οι υπηρεσίες πληροφοριών έχουν πλήρως κινητοποιηθεί.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

