Η Ρωσία εξαπέλυσε σήμερα μία από τις μεγαλύτερες πυραυλικές επιθέσεις της στον πόλεμο με την Ουκρανία, σκοτώνοντας 31 αμάχους, τραυματίζοντας περισσότερους από 130 άλλους και πλήττοντας κτίρια κατοικιών στο Κίεβο, στο νότιο και στο δυτικό τμήμα της χώρας, όπως δήλωσαν αξιωματούχοι.

Το ουκρανικό υπουργείο Εξωτερικών ανέφερε πως η μεγάλης έκτασης αεροπορική επίθεση τις τελευταίες ημέρες του χρόνου δείχνει πως δεν θα πρέπει να υπάρξει "συζήτηση για ανακωχή" με το Κρεμλίνο σε μια εποχή όπου υπάρχει αβεβαιότητα για το μέλλον της κρίσιμης δυτικής υποστήριξης για το Κίεβο.

This morning, russia carried out the most massive air attack since the beginning of the full-scale invasion.



The occupiers used a variety of types of ballistic missiles, air-launched cruise missiles, and Shahed UAVs to target civilian targets. A total of 158 missiles and UAVs… pic.twitter.com/oFtnhacj9r — Defense of Ukraine (@DefenceU) December 29, 2023

"Σήμερα, εκατομμύρια Ουκρανοί ξύπνησαν με τον ισχυρό ήχο εκρήξεων. Μακάρι αυτοί οι ήχοι των εκρήξεων στην Ουκρανία να μπορούσαν να ακουστούν σε όλον τον κόσμο", σημείωσε ο υπουργός Εξωτερικών Ντμίτρο Κουλέμπα, απευθύνοντας έκκληση στους συμμάχους του Κιέβου να συνεχίσουν να παρέχουν μακροπρόθεσμη στρατιωτική βοήθεια στη χώρα του.

Στην πρωτεύουσα Κίεβο τουλάχιστον τρεις άνθρωποι φέρεται να έχουν σκοτωθεί και 32 έχουν επιβεβαιωμένα τραυματιστεί έπειτα από κτύπημα σε κτίρια κατοικιών και σε ακατοίκητη ιδιοκτησία, όπως ανέφεραν η αστυνομία και άλλοι αξιωματούχοι.

Η Μαρία, κάτοικος Κιέβου, δήλωσε στο Reuters πως ξύπνησε από έναν "τρομερό κρότο" και βρήκε καταφύγιο στο μπάνιο του σπιτιού.

"Ήταν πολύ τρομακτικό. Ένας πύραυλος πετούσε στον αέρα και όλα γύρω τριγύρω βούιζαν. Δεν ήξερα τι να κάνω. Ήθελα να τρέξω κάτω στο καταφύγιο", είπε. "Μόλις μπήκα στο μπάνιο, ο καθρέφτης πετάχτηκε από τον τοίχο".

Η Πολεμική Αεροπορία ανέφερε ότι κατέρριψε 87 πυραύλους κρουζ και 27 μη επανδρωμένα αεροσκάφη σε σύνολο 158 εναέριων "στόχων" που πυροδότησε η Ρωσία.

Η Πολωνία, χώρα μέλος του ΝΑΤΟ, ανέφερε πως άγνωστο αντικείμενο εισήλθε στον εναέριο χώρο της από τη γειτονική Ουκρανία και εντοπίστηκε από την αντιαεροπορική άμυνά της μέχρι που το σήμα του εξαφανίστηκε από τα ραντάρ.

Ο Γιούρι Ίχνατ, εκπρόσωπος της ουκρανικής ΠΑ, ούτε επιβεβαίωσε ούτε διέψευσε την αναφορά, σημείωσε όμως την ύπαρξη παρόμοιων συμβάντων στην Πολωνία και στη Ρουμανία στη διάρκεια προηγούμενων ρωσικών αεροπορικών πληγμάτων.

Ο αρχηγός του στρατού στρατηγός Βαλέρι Ζαλούζνι δήλωσε ότι η επίθεση είχε στόχο κρίσιμες υποδομές και βιομηχανικές και στρατιωτικές εγκαταστάσεις.

"Η Ρωσία επιτέθηκε με όλα όσα είχε στο οπλοστάσιό της (...) Πυροδοτήθηκαν περίπου 110 πύραυλοι, οι περισσότεροι από τους οποίους καταρρίφθηκαν", ανέφερε σε ανάρτησή του ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι στην εφαρμογή μηνυμάτων Telegram.

Η Ουκρανία προειδοποιεί εδώ και εβδομάδες πως η Ρωσία μπορεί να δημιουργεί απόθεμα πυραύλων ώστε να εξαπολύσει μεγάλη αεροπορική επίθεση στο ενεργειακό σύστημα. Τον περασμένο χειμώνα, εκατομμύρια άνθρωποι βυθίστηκαν στο σκοτάδι όταν ρωσικοί βομβαρδισμοί σφυροκόπησαν το ενεργειακό δίκτυο.

Το υπουργείο Εξωτερικών ανέφερε πως το σημερινό πλήγμα ήταν "μία από τις μεγαλύτερες πυραυλικές επιθέσεις σε ουκρανικές πόλεις και χωριά" αφότου η Ρωσία εισέβαλε στη χώρα τον Φεβρουάριο του 2022.

Το υπουργείο Ενέργειας ανέφερε διακοπές ρεύματος στις περιοχές της νότιας Οδησσού, του βορειανατολικού Χάρκιβ, του κεντρικού Ντνιπροπετρόφσκ και στην περιοχή έξω από το Κίεβο.

Πληροφορίες για εκτεταμένες ζημιές

Καθώς οι διασώστες έψαχναν ανάμεσα στα ερείπια που προκάλεσε επιδρομή που έπληξε ένα σπίτι στη νοτιοανατολική πόλη Ζαπορίζια, ο Βίκτορ Τσουχούνοφ, 73 ετών, δήλωσε στο Reuters πως ήταν στο σπίτι του όταν άκουσε ξαφνικά μια ισχυρή έκρηξη.

"Μια γυναίκα πέθανε εδώ. Δεν ξέρω αν ο γιος της ήταν στο σπίτι, ίσως να ήταν στη δουλειά", είπε για το σπίτι.

Πύραυλοι έπληξαν επίσης αρκετές εγκαταστάσεις υποδομών στη Ζαπορίζια, ανέφερε ο υπουργός Εσωτερικών στην υπηρεσία μηνυμάτων Telegram.

Πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν στην κεντρική περιφέρεια του Ντνιπροπετρόφσκ, όπου οι πύραυλοι έπληξαν ένα εμπορικό κέντρο, ένα σπίτι και ένα εξαώροφο κτίριο, ανέφερε η αστυνομία.

Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν στην Οδησσό, στην πόλη-λιμάνι της Μαύρης Θάλασσας και τουλάχιστον 15 τραυματίστηκαν, περιλαμβανομένων δύο παιδιών, ανέφερε ο περιφερειακός κυβερνήτης, κάνοντας λόγο για πλήγματα σε κτίρια κατοικιών.

Στην περιφέρεια του Λβιβ, στα σύνορα με την Πολωνία, επιβεβαιώθηκαν πυραυλικά πλήγματα σε εγκαταστάσεις μη κατονομαζόμενης κρίσιμης υποδομής, ανέφερε το γραφείο του προέδρου.

Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε σε ένα πολυώροφο κτίριο στην πόλη Λβιβ που καταστράφηκε, ανέφερε ο περιφερειακός κυβερνήτης. Τρία σχολεία και ένα νηπιαγωγείο υπέστησαν επίσης ζημιές, είπε ο δήμαρχος.

Στη βορειοανατολική πόλη Χάρκιβ, πυραυλικό πλήγμα κατέστρεψε μια αποθήκη, εγκαταστάσεις βιομηχανίας, ιατρικές εγκαταστάσεις και αποθήκη μεταφορών, ανέφερε ο περιφερειακός κυβερνήτης. Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και άλλοι 11 τραυματίστηκαν, είπε.

Left: winter holidays in the terrorist state of Russia.



Right: winter holidays in Ukraine.



Something is very wrong with this world. pic.twitter.com/OWYqEmHh6O — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) December 29, 2023

Der Krieg in der #Ukraine geht mit unverminderter Brutalität weiter. Während hier einige wohlfeil zu Friedensverhandlungen aufrufen, zeigt Russland täglich, was es davon hält: Nichts. Russland will nach wie vor die Ukraine zerstören. Das dürfen wir nicht zulassen. #TaurusJetzt pic.twitter.com/LT3LITZCcw — Marie-Agnes Strack-Zimmermann (@MAStrackZi) December 29, 2023

Alleged missile launches by Russian fascists off of the coast of Crimea this morning. Today appears to be the largest attack on Ukraine to date in terms of the number of missiles & drones launched concurrently. Made possible by collaborators in the West delivering microchips. pic.twitter.com/4CkqoC7DBV — Igor Sushko (@igorsushko) December 29, 2023

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

