Σκοτώθηκε συνταγματάρχης των Φρουρών της Επανάστασης στη Συρία - Το χτύπημα αποδίδεται στο Ισραήλ

Ιρανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι ο συνταγματάρχης Ρεζά Ζαρεΐ σκοτώθηκε μαζί με δύο μαχητές της Χεζμπολάχ, της λιβανέζικης οργάνωσης που στηρίζεται από την Τεχεράνη

Ένα μέλος του ναυτικού των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν, που υπηρετούσε ως στρατιωτικός σύμβουλος στη Συρία, σκοτώθηκε σήμερα Παρασκευή, σε πλήγμα που αποδίδεται στο Ισραήλ, μετέδωσε το επίσημο ιρανικό πρακτορείο IRNA.

Άλλα ιρανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι ο συνταγματάρχης Ρεζά Ζαρεΐ (φωτό) σκοτώθηκε μαζί με δύο μαχητές της Χεζμπολάχ, της λιβανέζικης οργάνωσης που στηρίζεται από την Τεχεράνη.

Ο Ζαρεΐ σκοτώθηκε από πλήγμα σε ένα κτίριο που χρησιμοποιούν οι ιρανικές δυνάμεις στην περιοχή της Ταρτούς, είπε στο πρακτορείο Reuters μια υψηλόβαθμη πηγή των υπηρεσιών ασφαλείας της συμμαχίας που στηρίζει την κυβέρνηση της Συρίας. Όταν ρωτήθηκε για το πλήγμα, ο ισραηλινός στρατός απάντησε ότι δεν σχολιάζει ξένα ρεπορτάζ.

Οι Φρουροί της Επανάστασης έχουν περιορίσει τις αποστολές ανώτερων αξιωματικών τους στη Συρία, λόγω μιας σειράς φονικών ισραηλινών επιδρομών. Βασίζονται περισσότερο στις συμμαχικές, σιιτικές πολιτοφυλακές για να διατηρήσουν την ισχύ τους στην περιοχή, σύμφωνα με το Reuters. Το Ισραήλ πλήττει κυρίως περιοχές γύρω από την πρωτεύουσα Δαμασκό. Τα πλήγματα στην Ταρτούς είναι σπάνια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

