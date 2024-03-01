Οι δύο μεγαλύτερες αλυσίδες φαρμακείων των ΗΠΑ, οι CVS και Walgreens, θα αρχίσουν να πωλούν το χάπι μιφεπριστόνη, που χρησιμοποιείται για τη φαρμακευτική διακοπή της κύησης, στα καταστήματά τους σε πολλές Πολιτείες, από αυτόν τον μήνα.

Οι εταιρείες ανακοίνωσαν το περασμένο έτος ότι σκόπευαν να διαθέτουν το χάπι αυτό, μετά την απόφαση της Υπηρεσίας Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) να επιτρέψει τη λιανική πώληση μιφεπριστόνης, για πρώτη φορά. Η Walgreens αναμένεται ότι θα αρχίσει να πωλεί το φάρμακο μέσα στην επόμενη εβδομάδα, τηρώντας τους ομοσπονδιακούς και πολιτειακούς κανονισμούς.

«Θα αρχίσουμε να διαθέτουμε το χάπι σε επιλεγμένα σημεία στη Νέα Υόρκη, την Πενσιλβάνια, τη Μασαχουσέτη, την Καλιφόρνια και το Ιλινόι», ανέφερε σήμερα.

Η CVS θα εκτελεί συνταγές για το φάρμακο στη Μασαχουσέτη και το Ρόουντ Άιλαντ εντός των επόμενων εβδομάδων και υπολογίζει να επεκτείνει την πώλησή του και σε άλλες Πολιτείες, όπου επιτρέπεται εκ του νόμου.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν, σε μια πρώτη αντίδραση, δήλωσε ότι «ενθαρρύνει όλα τα φαρμακεία» που θέλουν να ακολουθήσουν τις δύο αλυσίδες «να ζητήσουν πιστοποίηση».

Πηγή: skai.gr

