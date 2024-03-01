Η δήλωση του υπουργού Άμυνας των ΗΠΑ Λόιντ Όστιν, ότι το ΝΑΤΟ και η Ρωσία θα μπορούσαν να καταλήξουν να πολεμούν μεταξύ τους εάν η Ουκρανία ηττηθεί, απέδειξε ότι οι ΗΠΑ έχουν ένα σχέδιο για κάτι τέτοιο, υποστήριξε την Παρασκευή ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ σε διπλωματική διάσκεψη στην Αττάλεια.

"Το νόημα αυτής της δήλωσης είναι ότι εάν η Ουκρανία χάσει, το ΝΑΤΟ θα πρέπει να πολεμήσει εναντίον της Ρωσίας. Σε ένα φροϋδικό ολίσθημα (ο Όστιν) ξεκαθάρισε αυτό που είχαν στο μυαλό τους. Πριν από αυτό, όλοι έλεγαν: Δεν μπορούμε να αφήσουμε την Ουκρανία να χάσει, γιατί (ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ) Πούτιν δεν θα σταματήσει σε αυτό και θα καταλάβει τη Βαλτική, την Πολωνία, τη Φινλανδία. Αλλά σύμφωνα με την ευθεία, ξεκάθαρη δήλωση του κ. Όστιν, αποδεικνύεται το αντίθετο. Δεν έχουμε τέτοια σχέδια και δεν μπορούμε τα έχουμε, αλλά οι Αμερικανοί τα έχουν», είπε χαρακτηριστικά ο Ρώσος υπουργός.

Σύμφωνα με τον Λαβρόφ, η Ευρώπη είναι αυτή τη στιγμή το κύριο θύμα της πολιτικής των ΗΠΑ "να σύρουν την Ουκρανία στο ΝΑΤΟ".

"Όλα τα μεγάλα έξοδα έχουν μεταφερθεί στην Ευρώπη. Οι άνθρωποι ζουν ολοένα και χειρότερα, οι ενεργειακές πηγές έχουν εκτοξευθεί σε πολλαπλάσια τιμή, σε σύγκριση με αυτό που θα μπορούσαν να ήταν εάν οι Αμερικανοί δεν είχαν ανατινάξει τους αγωγούς φυσικού αερίου Nord Stream", ισχυρίστηκε σύμφωνα με το TASS.

Είπε ότι η κατάσταση γύρω από την Ουκρανία επινοήθηκε από την Ουάσιγκτον για να διασφαλίσει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα γίνει πολύ ισχυρή ως αντίπαλος της αμερικανικής οικονομίας.

"Και αυτός ο στόχος επετεύχθη. Η Ευρώπη δεν είναι πλέον καθόλου ανταγωνιστική των ΗΠΑ. Όλες οι κύριες επιχειρήσεις και η μεταποιητική βιομηχανία μετεγκαθίστανται στις ΗΠΑ, όπου οι συνθήκες είναι τελείως διαφορετικές και η ενέργεια είναι πολύ φθηνότερη", είπε ο Λαβρόφ.

Ο Όστιν είπε νωρίτερα ότι πίστευε ότι "το ΝΑΤΟ θα δώσει μάχη με τη Ρωσία" εάν η Ουκρανία ηττηθεί. Ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας έκανε τη δήλωση σε ακρόαση της Επιτροπής Ενόπλων Υπηρεσιών της Βουλής των Αντιπροσώπων.

