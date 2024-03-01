Η Eυρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να διαθέσει επιπλέον 68 εκατομμύρια ευρώ για τη στήριξη του παλαιστινιακού πληθυσμού σε όλη την περιοχή, κάτι που θα πραγματοποιηθεί μέσω διεθνών εταίρων όπως ο Ερυθρός Σταυρός και η Ερυθρά Ημισέληνος.

Αυτό προστίθεται στην προβλεπόμενη βοήθεια ύψους 82 εκατομμυρίων ευρώ που θα λάβει χώρα μέσω της UNRWA (Υπηρεσία Αρωγής και Έργων του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους Πρόσφυγες στην Εγγύς Ανατολή) το 2024, ανεβάζοντας το συνολικό ποσό σε 150 εκατομμύρια ευρώ. Η Επιτροπή θα προχωρήσει στην πληρωμή 50 εκατομμυρίων από το κονδύλιο της UNWRA την επόμενη εβδομάδα.

Επιπλέον, η Επιτροπή έχει διαθέσει 125 εκατομμύρια ευρώ ανθρωπιστικής βοήθειας για τους Παλαιστινίους για το 2024. Η Επιτροπή δεσμεύεται σήμερα για τα πρώτα 16 εκατομμύρια ευρώ.

«Στεκόμαστε στο πλευρό του παλαιστινιακού λαού στη Γάζα και στην περιοχή. Οι αθώοι Παλαιστίνιοι δεν πρέπει να πληρώσουν το τίμημα για τα εγκλήματα της τρομοκρατικής ομάδας Χαμάς. Αντιμετωπίζουν τρομερές συνθήκες που θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή τους λόγω της έλλειψης πρόσβασης σε επαρκή τροφή και άλλες βασικές ανάγκες. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ενισχύουμε την υποστήριξή μας προς αυτούς φέτος κατά άλλα 68 εκατομμύρια ευρώ» σημείωσε η Πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Όπως ορίστηκε στις 29 Ιανουαρίου, η Επιτροπή αξιολόγησε την απόφασή της για τη χρηματοδότηση της UNRWA υπό το φως των πολύ σοβαρών καταγγελιών που διατυπώθηκαν στις 24 Ιανουαρίου, οι οποίες εμπλέκουν πολλά μέλη του προσωπικού της UNRWA στις αποτρόπαιες επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου. Έλαβε υπόψη τη δράση που ανέλαβε ο ΟΗΕ και τις δεσμεύσεις που απαιτούσε η Επιτροπή από την UNRWA.

Η Επιτροπή χαιρετίζει την έρευνα του Γραφείου Υπηρεσιών Εσωτερικής Εποπτείας του ΟΗΕ για να ρίξει φως στις σοβαρές κατηγορίες εναντίον του προσωπικού της UNRWA. Επιπλέον επαινεί τον ΟΗΕ για τη δημιουργία μιας ανεξάρτητης ομάδας αξιολόγησης με επικεφαλής την Κατρίν Κολονά για να εξετάσει εάν ο Οργανισμός κάνει ό,τι περνάει από το χέρι του για να διασφαλίσει την ουδετερότητα και να ανταποκριθεί σε ισχυρισμούς για σοβαρές παραβιάσεις.

Έπειτα από ανταλλαγές με την Επιτροπή, η UNRWA δήλωσε επίσης ότι είναι έτοιμη να διασφαλίσει ότι θα πραγματοποιηθεί επανεξέταση του προσωπικού της για να επιβεβαιωθεί ότι δεν συμμετείχαν στις επιθέσεις και ότι θα τεθούν σε εφαρμογή περαιτέρω έλεγχοι για τον μετριασμό τέτοιων κινδύνων στο μέλλον.

Η UNRWA συμφώνησε να ξεκινήσει έλεγχος του Οργανισμού που θα διενεργείται από εξωτερικούς εμπειρογνώμονες διορισμένους από την ΕΕ. Τέλος, η UNRWA συμφωνεί με την ενίσχυση του τμήματος εσωτερικών ερευνών.

