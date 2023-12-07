Συρία: Φοβούνται ότι θα πεινάσουν οι εκτοπισμένοι μετά τη διακοπή της επισιτιστικής βοήθειας του ΟΗΕ

Η ανακοίνωση στην αρχή της εβδομάδας του Παγκόσμιου Επισιτιστικού Προγράμματος ότι θα σταματήσει την παροχή της βοήθειάς του στη Συρία από τον Ιανουάριο αναβίωσε τις ανησυχίες των εκτοπισμένων από το βορειοδυτικό τμήμα της χώρας, που πλήττονται από τη φτώχεια έπειτα από 12 και πλέον χρόνια εμφυλίου πολέμου.

"Με τη διακοπή της βοήθειας, τα δεινά θα αυξηθούν εκθετικά", δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Αλί Φαρχάτ, διευθυντής του καταυλισμού Μαράμ στην πόλη Ατμέ. "Ορισμένοι μου λένε: 'Θα πεθάνουμε από πείνα'".

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε τη Δευτέρα, το ΡΑΜ αναφέρει ότι "λυπάται" που πρέπει "να ανακοινώσει το τέλος της επισιτιστικής του βοήθειας στη Συρία τον Ιανουάριο του 2024, ελλείψει επαρκών πόρων".

Η υπηρεσία αυτή του ΟΗΕ θα συνεχίσει να "υποστηρίζει τις οικογένειες που βρίσκονται σε επείγουσα ανάγκη και είναι πληγείσες από τις φυσικές καταστροφές σε όλη τη χώρα, με μικρότερες και πιο στοχευμένες επείγουσες παρεμβάσεις".

Η "χρηματοδότηση" είναι ένα "πρόβλημα το οποίο το πρόγραμμα αντιμετωπίζει παντού στον κόσμο", δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο το ΡΑΜ, του οποίου οι δραστηριότητες μπορούν να μειώνονται ή να αυξάνονται σε συνάρτηση με τις ανάγκες και τους διαθέσιμους πόρους.

Τον Σεπτέμβριο, η υπηρεσία είχε προειδοποιήσει ότι η έλλειψη χρημάτων, που την αναγκάζει να μειώνει τις μερίδες φαγητού, μπορεί να ωθήσει άλλα 24 εκατομμύρια ανθρώπους στα πρόθυρα του λιμού.

Τον Ιούλιο, το 45% των δικαιούχων της βοήθειας στη Συρία χρειάστηκε να αποκλειστούν, σύμφωνα με το ΡΑΜ.

Οι εκτοπισμένοι του καταυλισμού Μαράμ δεν μπορούν να κρύψουν την ανησυχία τους.

Στις περιοχές που ελέγχονται από την οργάνωση Χάγιατ Ταχρίρ αλ-Σαμ, (πρώην παρακλάδι στη Συρία της Αλ-Κάιντα) στην επαρχία Ιντλίμπ, διαμένουν τρία εκατομμύρια άνθρωποι, από τους οποίους σχεδόν οι μισοί είναι εκτοπισμένοι και διασκορπισμένοι σε εκατοντάδες υπερπληθείς καταυλισμούς. Μαστίζονται από την πείνα, τη φτώχεια και πολύ κακές συνθήκες υγιεινής και εξαρτώνται κυρίως από την επισιτιστική, την ιατρική και την επιμελητειακή βοήθεια που παρέχουν οι διεθνείς οργανισμοί.

Η απόφαση του ΡΑΜ θα έχει μεγάλο αντίκτυπο στους καταυλισμούς της βορειοδυτικής Συρίας, όπως αυτόν του Μαράμ στην πόλη Ατμέ, όπου οι κάτοικοι σχηματίζουν ουρά μπροστά από ένα φορτηγό για να λάβουν τις τελευταίες μερίδες φαγητού του 2023.

"Η διακοπή της βοήθειας θα οδηγήσει στον θάνατο ανθρώπων που ζούσαν χάρη σε αυτήν καθώς δεν έχουν χρήματα για να τραφούν", δήλωσε ο 40χρονος 'Αχμεντ 'Αντλα, πατέρας τεσσάρων παιδιών, εκτοπισμένος εδώ και 11 χρόνια.

"Ελπίζω ότι θα έρθουν να δουν πώς περνάμε τον χειμώνα. Δεν μπορούμε ούτε τα παιδιά μας να έχουμε στη ζέστη. Μας κοροϊδεύουν", δήλωσε ο Χάλεντ αλ-Μάσρι, 45 ετών και εκτοπισμένος εδώ και 13 χρόνια μαζί με ένδεκα μέλη της οικογένειάς του.

Ο πόλεμος στη Συρία, που ξέσπασε λόγω της καταστολής των διαδηλώσεων υπέρ της δημοκρατίας, έχει προκαλέσει τον θάνατο μισού και πλέον εκατομμυρίου ανθρώπων και τον εκτοπισμό εκατομμυρίων άλλων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.