Ο πρίγκιπας Χάρι εκτιμά πως τα παιδιά του δεν μπορούν να «νιώθουν σαν το σπίτι τους» στη Βρετανία, απουσία επαρκούς προστασίας, διαβεβαίωσε σήμερα η δικηγόρος του στο Λονδίνο, όπου ο πρίγκιπας αμφισβητεί ενώπιον του Ανώτατου Δικαστηρίου τη διακοπή της συστηματικής παροχής προστασίας προς εκείνον και την οικογένειά του.

Ο δούκας του Σάσεξ, μικρότερος γιος του πρίγκιπά Καρόλου Γ΄, και η σύζυγός του Μέγκαν έχασαν τη συστηματική παροχή προστασίας από τις δυνάμεις επιβολής του νόμου, με τα έξοδα να βαρύνουν τους Βρετανούς φορολογούμενους, αφότου αποφάσισαν να αποσυρθούν από τους κόλπους της βασιλικής οικογένειας το 2020 και να εγκατασταθούν στις ΗΠΑ.

Ο ίδιος αμφισβητεί ενώπιον της δικαιοσύνης αυτήν την απόφαση που έλαβε ένας οργανισμός, ο οποίος υπάγεται στο υπουργείο Εσωτερικών και που του παρέχει πλέον αστυνομική προστασία κατά περίπτωση.

Σήμερα, στην τελευταία ημέρα της εν λόγω ακροαματικής διαδικασίας, η οποία ξεκίνησε την Τρίτη, στο μεγαλύτερο μέρος της κεκλεισμένων των θυρών, η δικηγόρος του Χάρι, η Σαχίντ Φατίμα, ανέγνωσε μια δήλωση του πρίγκιπα, που δεν παρέστη στην εκδίκαση της προσφυγής του.

«Το Ηνωμένο Βασίλειο αποτελεί κέντρο στην ιστορία των παιδιών μου και μια περιοχή όπου θα ήλπιζα ότι θα νιώθουν σαν το σπίτι τους, ακόμα κι αν ζουν αυτή τη στιγμή στις ΗΠΑ. Όμως, αυτό είναι αδύνατο εάν δεν είναι δυνατόν να διασφαλιστεί η προστασία τους, όταν βρίσκονται στη βρετανική επικράτεια», διαβεβαίωσε ο Χάρι.

«Δεν μπορώ να θέσω τη σύζυγό μου σε αυτού του είδους τον κίνδυνο, δεδομένων όσων έχω βιώσει, είμαι απρόθυμος να θέσω κι εμένα τον ίδιο, χωρίς να χρειάζεται, σε κίνδυνο», προσέθεσε.

Ο πρίγκιπας επισήμανε πως μαζί με τη σύζυγό του «ένιωσαν αναγκασμένοι» να εγκαταλείψουν τη χώρα το 2020 και να αποσυρθούν από τα βασιλικά καθήκοντά τους.

Τις προηγούμενες ημέρες, η συνήγορός του υποστήριξε πως η απόφαση που έλαβαν οι βρετανικές αρχές να αλλάξουν τους κανόνες παροχής προστασίας ήταν «άδικη» δεδομένου του στάτους του και των συνθηκών θανάτου της μητέρας του, πριγκίπισσας Νταϊάνα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

