Σε απεργία οι εργαζόμενοι της Washington Post

«Μην διαβάζετε περιεχόμενο της Post σήμερα!»: η συνδικαλιστική ένωση των εργαζομένων της Washington Post κάλεσε σήμερα τους αναγνώστες της υψηλού κύρους αμερικανικής εφημερίδας να μποϊκοτάρουν την παραγωγή της, ως ένδειξη αλληλεγγύης προς το προσωπικό που απεργεί.

Το συνδικάτο Washington Post Guild ανακοίνωσε την Τρίτη ότι εκατοντάδες εργαζόμενοι θα απεργήσουν για μία ημέρα, καταγγέλλοντας την έλλειψη βούλησης εκ μέρους της διεύθυνσης να «διαπραγματευτεί με καλή πίστη» και ενώ αφήνει να πλανάται ο φόβος νέων απολύσεων.

Η απεργιακή κινητοποίηση λαμβάνει χώρα έπειτα από 18 μήνες διαπραγματεύσεων επί μιας νέας συμφωνίας, που θα αφορούσε κυρίως μισθολογικές διεκδικήσεις ή το θέμα της τηλεργασίας.

«Το να προχωρήσουμε αυτό το ιστορικό μέτρο δεν αποτελεί μία απόφαση που λάβαμε ελαφρά τη καρδία» επιβεβαίωνε η ένωση Washington Post Guild σε μια επιστολή που εστάλη την Τρίτη στους αναγνώστες αναγγέλλοντας την απεργία.

Σύμφωνα με το συνδικάτο, η διεύθυνση της εφημερίδας, ιδιοκτησίας του δισεκατομμυριούχου Τζεφ Μπέζος, «με τρόπο επαναλαμβανόμενο και παράνομο, διέκοψε τις διαπραγματεύσεις επί σημαντικών θεμάτων, μεταξύ αυτών τους μισθούς, τη στήριξη στην πνευματική υγεία των εργαζομένων και την εθελούσια έξοδο».

Το συνδικάτο Washington Post Guild εκπροσωπεί περίπου 1.000 εργαζόμενους της εφημερίδας, που απασχολούνται είτε σε συντακτικά καθήκοντα είτε στον εμπορικό τομέα, σύμφωνα με τον ιστότοπό του.

Τον Οκτώβριο, λίγους μήνες μετά την αναστολή έκδοσης του κυριακάτικου περιοδικού, η "WaPo" ανακοίνωσε περικοπές στο δυναμικό της με σχέδια εθελούσιας εξόδου για 240 ανθρώπους, εκ του συνόλου των 2.500 εργαζομένων της.

Τα παραδοσιακά αμερικανικά μέσα ενημέρωσης αντιμετωπίζουν εδώ και χρόνια δυσκολίες, σ' ένα πλαίσιο ισχυρής μείωσης του αναγνωστικού κοινού προς όφελος των πλατφορμών μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.