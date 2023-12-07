Με τον τίτλο «Το καλύτερα κρυμμένο μυστικό στη βοήθεια για την Ουκρανία: Τα περισσότερα χρήματα μένουν στις ΗΠΑ» η Washington Post δημοσιεύει λεπτομερή έρευνα για τη βοήθεια των ΗΠΑ προς την Ουκρανία με αφορμή το Ρεπουμπλικανικό «μπλόκο» σε νέα οικονομική στήριξη της χώρας.

Τα κεφάλαια που εγκρίνουν οι βουλευτές για το οπλισμό της Ουκρανίας δεν πηγαίνουν απευθείας στην Ουκρανία, αλλά παραμένουν στις ΗΠΑ για την κατασκευή νέων όπλων ή για την αντικατάσταση όπλων που αποστέλλονται στο Κίεβο από τα αποθέματα των ΗΠΑ.

Από τα 68 δισεκατομμύρια δολάρια σε στρατιωτική και σχετική βοήθεια που ενέκρινε το Κογκρέσο από τότε που η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία, σχεδόν το 90% πηγαίνει σε Αμερικανούς, αναφέρει το δημοσίευμα.

Ειδικότερα, το άρθρο εξηγεί ότι η βοήθεια των ΗΠΑ προς την Ουκρανία αναζωογόνησε τη στρατιωτική βιομηχανία των ΗΠΑ. Τα όπλα για την Ουκρανία παράγονται σε τουλάχιστον 31 πολιτείες και 71 πόλεις στις ΗΠΑ. Ορισμένες μονάδες όπλων ξεκίνησαν την παραγωγή για πρώτη φορά από το 2005, όπως οι πύραυλοι Stinger.

Για παράδειγμα, οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν είχαν κατασκευάσει ούτε έναν νέο αντιαεροπορικό πύραυλο Stinger από το 2005, συνεχίζει το δημοσίευμα. Οι τρομοκράτες που πολεμούσαμε τις τελευταίες δεκαετίες δεν διέθεταν μαχητικά αεριωθούμενα, οπότε η παραγωγή υποχώρησε. Τώρα λόγω της αποστολής βοήθειας στην Ουκρανία, το Πεντάγωνο υπέγραψε πέρυσι σύμβαση 624,6 εκατομμυρίων δολαρίων για την κατασκευή πυραύλων Stinger στο Tucson, για να αντικαταστήσει περίπου 1.400 που στάλθηκαν στην Ουκρανία.

Χωρίς τον ανεφοδιασμό της Ουκρανίας, η γραμμή παραγωγής Stinger πιθανότατα θα παρέμενε αδρανής - ίσως μέχρι να αρχίσουν να πέφτουν βόμβες σε μια σύγκρουση για την Ταϊβάν, λέει η Washington Post.

Η βοήθειά μας προς την Ουκρανία αναγκάζει τις ΗΠΑ να αυξήσει την ικανότητά τους να παράγουν όπλα, εκσυγχρονίζοντας ταυτόχρονα τον στρατό της χώρας, ενώ δημιουργεί καλές θέσεις εργασίας για τους Αμερικανούς εργαζόμενους.

Συνολικά, η ανάλυσή μας, αναφέρει το άρθρο, διαπίστωσε ότι υπάρχουν τουλάχιστον 13 γραμμές παραγωγής σε 10 πολιτείες και 11 πόλεις των ΗΠΑ που παράγουν νέα αμερικανικής κατασκευής όπλα για τους συμμάχους του ΝΑΤΟ προκειμένου να αντικαταστήσουν τον εξοπλισμό που έχουν στείλει στην Ουκρανία.



