Εννέα άμαχοι, μεταξύ των οποίων έξι παιδιά, που μάζευαν ελιές στην επαρχία Ιντλίμπ στη βορειοδυτική Συρία σκοτώθηκαν σήμερα από βομβαρδισμό δυνάμεων του συριακού στρατού σε αυτήν την περιοχή, τελευταίο μεγάλο προπύργιο των ανταρτών στη χώρα, ανέφερε το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

«Ένας βομβαρδισμός από χερσαίες δυνάμεις του καθεστώτος» έπληξε τους ανθρώπους αυτούς «ενώ μάζευαν ελιές στο χωριό Κοκφιν», στην ορεινή περιοχή Τζαμπάλ αλ Ζαουίγια, τόνισε το Παρατηρητήριο.

Εννέα άμαχοι «μεταξύ των οποίων μια γυναίκα και έξι παιδιά» σκοτώθηκαν και άλλοι ακόμη τραυματίστηκαν, ορισμένοι σοβαρά, πρόσθεσε η ΜΚΟ.

Η Χαγιάτ Ταχρίρ αλ Σαμ (HTS, πρώην βραχίονας της αλ Κάιντα στη Συρία) ελέγχει μεγάλα τμήματα της επαρχίας Ιντλίμπ και ορισμένα των γειτονικών επαρχιών Χαλέπι, Χάμα και Λατάκια. Η Χαγιάτ Ταχρίρ αλ Σαμ θεωρείται τρομοκρατική οργάνωση από το συριακό καθεστώς, τις Ηνωμένες Πολιτείες και τα Ηνωμένα Έθνη.

Σύμφωνα με το Συριακό Παρατηρητήριο, βομβαρδισμοί και συγκρούσεις σημειώνονταν στην περιοχή πριν τον σημερινό βομβαρδισμό, ενώ η HTS βομβάρδισε μετά το πλήγμα γειτονικές περιοχές που ελέγχονται από το καθεστώς του προέδρου Μπασάρ αλ Άσαντ

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

