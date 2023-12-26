Πέντε μέλη της ίδιας οικογένειας, όλοι άμαχοι, μεταξύ των οποίων τρία παιδιά, σκοτώθηκαν σε ρωσικά πλήγματα στο τελευταίο μεγάλο προπύργιο των ανταρτών στη βορειοδυτική Συρία, όπως ανακοίνωσαν σήμερα μέλη ομάδων διάσωσης και μια μκο.

Η Ρωσία, βασικός υποστηρικτής του καθεστώτος του προέδρου Μπασάρ αλ-Ασαντ, επεμβαίνει στρατιωτικά στη Συρία από το 2015 και πραγματοποιεί τακτικά πλήγματα κατά των ανταρτών που ελέγχουν την περιοχή του Ιντλίμπ.

«Στις 25 Δεκεμβρίου στις 22.00 (τοπική ώρα, 21.00 ώρα Ελλάδας), ρωσικά μαχητικά αεροσκάφη στοχοθέτησαν σπίτια στα οποία κατοικούσαν άμαχοι» στα περίχωρα της πόλης Αρμανάζ, στην επαρχία Ιντλίμπ, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Αμπντέλ Χαλίμ Σεχάμπ, διασώστης στα Λευκά Κράνη.

Οι διασώστες ανέσυραν από τα χαλάσματα πέντε μέλη της ίδιας οικογένειας, «τον πατέρα, τη μητέρα και τρία από τα παιδιά τους», ενώ ένα τέταρτο παιδί, τραυματισμένο, επέζησε, σύμφωνα με τον ίδιο.

Το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, που εδρεύει στο Ηνωμένο Βασίλειο και διαθέτει ευρύ δίκτυο πηγών στη Συρία, επιβεβαίωσε τον απολογισμό των ρωσικών πληγμάτων που έγιναν χθες βράδυ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.