Συνεδριάζει στις 3:00 μμ ώρα Τουρκίας (14:00 ώρα Ελλάδος) η Επιτροπή Εξωτερικών της τουρκικής Εθνοσυνέλευσης, με αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης, μεταξύ άλλων, την έγκριση της ένταξης της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ.

Το κυβερνών Κόμμα Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (ΑΚΡ) αναμένεται, εκτός απροόπτου, να ψηφίσει υπέρ, δεν έχει ξεκαθαρίσει τη στάση του το ακροδεξιό Κόμμα Εθνικιστικής Δράσης (ΜΗΡ) του Ντεβλέτ Μπαχτσελί, κυβερνητικού εταίρου του προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ενώ από τα κόμματα της αντιπολίτευσης το κεμαλικό Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα (CHP) και το Καλό Κόμμα (ΙΥΙ) της Μεράλ Ακσενέρ θα αποφασίσουν για τη στάση τους λίγο πριν από την ψηφοφορία.

Κατά αναμένεται να ψηφίσει το φιλοκουρδικό Κόμμα Ισότητας των Λαών και Δημοκρατίας (DEM).

Αν εγκριθεί το σχετικό πρωτόκολλο από την 27μελή επιτροπή θα τεθεί σε ψηφοφορία στην Ολομέλεια της Εθνοσυνέλευσης και μετά θα πρέπει η απόφαση να υπογραφεί από τον πρόεδρο Ερντογάν.

Το θέμα της ένταξης της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ συζητήθηκε κατά την πρόσφατη τηλεφωνική συνομιλία που είχαν ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν.

Σε δηλώσεις του ο Ερντογάν πρότεινε η έγκριση του πρωτοκόλλου προσχώρησης της Σουηδίας στη Συμμαχία να γίνει ταυτόχρονα με την έγκριση από το αμερικανικό Κογκρέσο της πώλησης στην Τουρκία αεροσκαφών F-16 και κιτ εκσυγχρονισμού για τον υφιστάμενο στόλο μαχητικών της τουρκικής αεροπορίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

