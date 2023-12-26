Πέντε άνθρωποι, μεταξύ αυτών ένας ανήλικος, έχασαν τη ζωή τους, δύο τραυματίστηκαν και άλλοι τρεις αγνοούνται στη Ρουμανία, έπειτα από μια πυρκαγιά που ξέσπασε σήμερα το πρωί σε έναν ξενώνα, σε απόσταση περίπου 100 χιλιομέτρων βόρεια του Βουκουρεστίου.

«Σήμερα το πρωί, στην περιοχή Τοχάνι», στην επαρχία Πράχοβα, «ξέσπασε φωτιά σε έναν χώρο όπου παρέχονται διαμονή και φαγητό», έγραψαν σε μήνυμά τους στο Facebook οι τοπικές υπηρεσίες διάσωσης.

Μεταξύ των νεκρών οι πυροσβέστες «ταυτοποίησαν έναν ανήλικο που έχασε τη ζωή του», διευκρίνισαν.

«Την επιχείρηση κατάσβεσης παρεμπόδισε το γεγονός ότι η πυρκαγιά εξαπλώθηκε σε ολόκληρο το κτίριο, σε μια έκταση άνω των 1.000 τετραγωνικών μέτρων», έγινε γνωστό από τους διασώστες, που έδωσαν στη δημοσιότητα εικόνες με τις εγκαταστάσεις να έχουν τυλιχθεί στις φλόγες.

Οι ίδιοι εξήγησαν στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι πραγματοποίησαν έναν «έλεγχο του ιστορικού» των εγκαταστάσεων.

Ο ξενώνας δεν είχε «λάβει μέτρα» προκειμένου να πάρει «πιστοποιητικό πυροπροστασίας», αφότου διαπιστώθηκαν παρατυπίες κατά τη διάρκεια ενός ελέγχου το 2019.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

