Συρία: Οκτώ άμαχοι νεκροί από βομβαρδισμούς των τουρκικών δυνάμεων

Οκτώ άμαχοι σκοτώθηκαν σήμερα από βομβαρδισμούς των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων στη βορειοανατολική Συρία που ελέγχεται από τους Κούρδους, ανέφεραν οι τοπικές κουρδοσυριακές δυνάμεις και η μη κυβερνητική οργάνωση Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Η Τουρκία είχε ανακοινώσει από το Σάββατο ότι θα προχωρούσε σε μια αεροπορική επιχείρηση «εναντίον τρομοκρατικών στόχων στη βόρεια Συρία και το Ιράκ», σε αντίποινα για τον θάνατο 12 στρατιωτικών της στο βόρειο Ιράκ, όπου διαθέτει στρατιωτικές βάσεις.

Οι Κούρδοι της Συρίας, μετά τον εμφύλιο που ξέσπασε το 2011 στη χώρα τους, συγκρότησαν μια αυτόνομη διοίκηση στις ζώνες που ελέγχουν, στον βορρά και τα ανατολικά. Οι Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις (SDF), ένας συνασπισμός στον οποίο κυριαρχούν οι Κούρδοι, είναι σύμμαχοι των ΗΠΑ και ελέγχουν αυτές τις περιοχές. Η Τουρκία ωστόσο θεωρεί «τρομοκρατική οργάνωση» και παρακλάδι του Εργατικού Κόμματος του Κουρδιστάν την κυριότερη συνιστώσα τους, τις Μονάδες Προστασίας του Λαού (YPG).

Οι σημερινοί βομβαρδισμοί είχαν ως στόχο υποδομές της αυτόνομης κουρδικής διοίκησης. Σύμφωνα με το Παρατηρητήριο, σκοτώθηκαν οκτώ άμαχοι, οι πέντε από αυτούς σε ένα τυπογραφείο στην πόλη Καμισλί, κοντά στα σύνορα με την Τουρκία. Το Παρατηρητήριο και ανταποκριτές του Γαλλικού Πρακτορείου στην περιοχή είπαν ότι η τουρκική πολεμική αεροπορία πραγματοποίησε περισσότερα από 20 πλήγματα, ιδίως στο Καμισλί και τα περίχωρά του.

Οι SDF επιβεβαίωσαν τον απολογισμό των οκτώ νεκρών, σημειώνοντας ότι μπήκαν στο στόχαστρο «περισσότερες από 25 πολιτικές εγκαταστάσεις».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

