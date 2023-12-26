Αίγυπτος: Αναφορές για εκρήξεις στον ουρανό πάνω από την πόλη Νταχάμπ

Εκρήξεις ακούστηκαν σήμερα στον ουρανό πάνω από την αιγυπτιακή πόλη Νταχάμπ στην Ερυθρά Θάλασσα, μεταδίδει το αιγυπτιακό τηλεοπτικό δίκτυο Al Qahera News TV.

«Ένα ιπτάμενο αντικείμενο καταρρίφθηκε σε απόσταση περίπου 2 χιλιομέτρων από τις ακτές της Νταχάμπ», μετέδωσε το Al Qahera, επικαλούμενο μαρτυρίες.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, η πολεμική αεροπορία της Αιγύπτου κατέρριψε ένα πιθανό μη επανδρωμένο αεροσκάφος κοντά στην Νταχάμπ, όπως είχε γίνει γνωστό από πηγές ασφαλείας.

Οι σύμμαχοι του Ιράν Χούθι στην Υεμένη έχουν κλιμακώσει τις επιθέσεις εναντίον πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα ως αντίδραση στον πόλεμο του Ισραήλ στη Γάζα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

