Το ισραηλινό πλήγμα από το οποίο σκοτώθηκε την Δευτέρα στη Συρία ένας υψηλόβαθμος διοικητής των Φρουρών της Επανάστασης, του ιδεολογικού στρατού του Ιράν, στοίχισε τη ζωή σε άλλους τρεις φιλοϊρανούς μαχητές, ανακοίνωσε σήμερα Τρίτη το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Ο ταξίαρχος Ραζί Μουσαβί μπήκε στο στόχαστρο με τρεις ιραηλινούς πυραύλους, σύμφωνα με την Τεχεράνη, ενώ βρισκόταν στη συνοικία Σαγέντα Ζεϊνάμπ, στα νότια προάστια της Δαμασκού, όπου δρουν φιλοϊρανικές, παραστρατιωτικές οργανώσεις οι οποίος στηρίζουν το καθεστώς του Σύρου προέδρου Μπασάρ αλ Άσαντ.

🇸🇾 🇮🇷⚡ Military and army officials of Syria attended the commemoration of the General Sayyed Razi Mousavi at the Iranian embassy in Damascus. pic.twitter.com/tTPvVyUrx8 — War Watch (@WarWatchs) December 26, 2023

«Άλλοι τρεις φιλοϊρανοί μαχητές, ένας Σύρος και δύο αλλοδαποί, σκοτώθηκαν από το πλήγμα αυτό», σύμφωνα με το Παρατηρητήριο το οποίο εδρεύει στη Βρετανία αλλά διαθέτει ένα ευρύ δίκτυο πηγών στη Συρία.

Σύμφωνα πάντα με την ίδια πηγή, ισραηλινοί πύραυλοι εδάφους-εδάφους στόχευσαν «δύο θέσεις φιλοϊρανών μαχητών κοντά στο κατεχόμενο Γκολάν», χωρίς να τραυματιστεί κανείς. Οι φιλοϊρανικές οργανώσεις σε αυτήν την περιοχή έχουν τεθεί σε κατάσταση συναγερμού μετά τον θάνατο του Μουσαβί.

A new mural banner was erected in Tehran's #Palestine Square, as a tribute to Martyr General Sayyed Razi Mousavi, with a short message in Hebrew that reads:



"Martyr Mousavi is [much] stronger than Mr. Mousavi!" pic.twitter.com/2Zdie4u2AW — Al Aqeel Jawad🚩 (@JawadAbubakar7) December 26, 2023

Ο ταξίαρχος ήταν, κατά την Τεχεράνη, «ένας από τους εμπειρότερους συμβούλους» της Δύναμης Κοντς, της μονάδας ειδικών δυνάμεων και επιχειρήσεων εξωτερικού των Φρουρών της Επανάστασης, οι οποίοι «υποσχέθηκαν» ότι θα εκδικηθούν για τον θάνατό του. Ο πρόεδρος του Ιράν Εμπραχίμ Ραϊσί κατηγόρησε επίσης το Ιραήλ.

Κάτοικοι της Σαγέντα Ζεϊνάμπ είπαν ότι οι φιλοϊρανοί μαχητές της περιοχής ήταν σε συναγερμό σήμερα στη συνοικία αυτή, όπου εδρεύουν επίσης και μέλη της λιβανέζικης Χεζμπολάχ.

Sayyed Razi Mousavi, described by Iranian state media as one of Iran's Revolutionary Guards' oldest advisers in Syria, killed in an Israeli airstrike outside Damascus https://t.co/HVAuKfNWb9 pic.twitter.com/tGkvSClJgz — Reuters (@Reuters) December 26, 2023

Ο επικεφαλής του στρατού του Ισραήλ, όταν ρωτήθηκε σήμερα για το ισραηλινό πλήγμα από το οποίο φέρεται να σκοτώθηκε ένας υψηλόβαθμος σύμβουλος των Φρουρών της Επανάστασης στη Συρία, απέφυγε να κάνει κάποιο σχόλιο, ωστόσο είπε ότι οι ισραηλινές δυνάμεις δρουν σε όλη την περιοχή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

