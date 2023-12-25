Προς νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Ένας στρατηγός των Φρουρών της Επανάστασης, του ιδεολογικού στρατού του Ιράν, σκοτώθηκε στη Συρία σε βομβαρδισμό που αποδίδεται στο Ισραήλ, μετέδωσε το επίσημο ιρανικό πρακτορείο Irna.

Ο στρατηγός Σαγέντ Ραζί Μουσαβί, ένας από τους εμπειρότερους συμβούλους των Φρουρών στη Συρία, σκοτώθηκε «σε επίθεση του σιωνιστικού καθεστώτος πριν από μερικές ώρες» στη συνοικία Σαγίντα Ζεϊνάμπ, στα νότια προάστια της Δαμασκού αναφέρει το Irna.

One of IRGC commanders closest to Qasem Soleimani and the commander of Iranian forces in Syria "Seyed Razi Mousavi"



killed today in an Israeli airstrike in damascus pic.twitter.com/MLFOtRfuKC — 🇷🇺 Эсса Али 🆉 Essa Ali 🇦🇪 (@ESSA_A1I) December 25, 2023

Σύμφωνα με πηγές των υπηρεσιών ασφαλείας που μίλησαν στο πρακτορείο Reuters, ο Μουσαβί ήταν ο υπεύθυνος για τον συντονισμό της στρατιωτικής συμμαχίας μεταξύ Συρίας και Ιράν.

Η κρατική τηλεόραση του Ιράν διέκοψε τη ροή του προγράμματός της για να ανακοινώσει τον θάνατό του, αναφέροντας ότι ήταν ένας από τους παλαιότερους συμβούλους των Φρουρών στη Συρία. Ήταν επίσης «μεταξύ των συντρόφων του Κασέμ Σολεϊμανί» (φωτό πάνω μαζί), του επικεφαλής της Δύναμης Κοντς, του επίλεκτου σώματος των Φρουρών, ο οποίος σκοτώθηκε από πλήγμα αμερικανικού, μη επανδρωμένου αεροσκάφους στο Ιράκ το 2020.

Martyrdom was what he was seeking!



Here is a part of an interview with Seyyed Razi Mousavi, a veteran member of Iran’s IRGC, who was recently martyred in an Israeli airstrike in Syria while serving as a military advisor in the Arab country. https://t.co/gBAbTmjabT pic.twitter.com/7gldvZSUsy — Press TV (@PressTV) December 25, 2023

Σε μια πρώτη αντίδραση, οι Φρουροί της Επανάστασης προειδοποίησαν ότι το Ισραήλ θα πληρώσει για τον θάνατο του Μουσαβί, ο οποίος είχε τον βαθμό του ταξίαρχου και ήταν αρμόδιος για την επιμελητειακή υποστήριξη «του άξονα της αντίστασης» (σ.σ. των ένοπλων οργανώσεων που μάχονται το Ισραήλ) στη Συρία. «Αναμφίβολα, το σφετεριστικό και βάρβαρο σιωνιστικό καθεστώς θα πληρώσει για αυτό το έγκλημα» αναφέρεται στην ανακοίνωση που διαβάστηκε στην κρατική τηλεόραση.

Ο πρόεδρος του Ιράν Εμπραχίμ Ραϊσί κατηγόρησε το Ισραήλ προειδοποίησε ότι το Ισραήλ «θα πληρώσει σίγουρα για αυτό το έγκλημα».

«Η ενέργεια αυτή είναι αναμφίβολα άλλη μια ένδειξη της ματαίωσης, της αδυναμίας και της ανικανότητας του σιωνιστικού καθεστώτος στην περιοχή» ανέφερε ο Ραϊσί στην ανακοίνωσή του.

Israel killed the senior IRGC (Islamic Revolutionary Guard Corps) commander Rahdi Mousavi in an airstrike against Damascus today pic.twitter.com/L88B3KIR45 — Visegrád 24 (@visegrad24) December 25, 2023

Δεν υπάρχει προς το παρόν κάποιο σχόλιο από τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις. Όταν ρωτήθηκε για τον θάνατο του Μουσαβί, ένας εκπρόσωπος απάντησε ότι «δεν σχολιάζει τις πληροφορίες των ξένων μέσων ενημέρωσης».

Το Ισραήλ εξαπολύει εδώ και χρόνια επιθέσεις σε στόχους που συνδέονται με το Ιράν στη Συρία. Στις αρχές του μήνα, το Ιράν ανέφερε ότι από ισραηλινά πλήγματα σκοτώθηκαν δύο μέλη των Φρουρών της Επανάστασης που εργάζονταν ως στρατιωτικοί σύμβουλοι στη Συρία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

