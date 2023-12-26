Ένας νυχτερινός ουρανός, που φωτίστηκε από 11 χιλιάδες αναμμένα φαναράκια, ήταν ακόμη μία εκδήλωση για τις γιορτές των Χριστουγέννων στον Βόλο, και χάρισε ανεπανάληπτες εικόνες στις χιλιάδες ανθρώπων που κατέκλυσαν την παραλία της πρωτεύουσας της Μαγνησίας.

Η αποψινή (Τρίτη) εκδήλωση ήταν η πολυαναμενόμενη, όπως και κάθε χρόνο, βραδιά των φαναριών που πλημμύρισαν με το φως τους τον σκοτεινό ουρανό μεταφέροντας το μήνυμα «ένα φως - μια ευχή», με στόχο την ενίσχυση ιδρυμάτων της ευρύτερης περιοχής του Βόλου.

Ο κόσμος, που βρέθηκε στην παραλία και συμμετείχε με άναμμα και την απελευθέρωση των φαναριών δημιουργώντας ένα καταπληκτικό θέαμα, έστειλε με την συμβολική του πράξη το μήνυμα ότι υπάρχει αλληλεγγύη προς στα σημαντικά Ιδρύματα και στήριξη του σπουδαίου έργου τους.

Η εκδήλωση συνοδεύτηκε από συναυλία της Αναστασίας και των Alcatrash, που ξεσήκωσαν κυρίως τους χιλιάδες νέους που συμμετείχαν στην ξεχωριστή βραδιά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

