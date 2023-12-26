Ο ράπερ Γε, ο μέχρι πρότινος γνωστός με το όνομα Κάνιε Γουεστ, ζήτησε συγγνώμη σήμερα Τρίτη, στα εβραϊκά, από την εβραϊκή κοινότητα, για παλαιότερες αντισημιτικές δηλώσεις του, λέγοντας ότι ζητά συγχώρεση και λυπάται για την οδύνη που προκάλεσε.

Ο καλλιτέχνης προκάλεσε οργή πέρσι με τις αναρτήσεις του σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης. Σε μια από αυτές έλεγε ότι ο μουσικός Σον «Ντίντι» Κομπς «ελέγχεται από τους Εβραίους», ενώ μια άλλη έδειχνε το Αστέρι του Δαβίδ να περικλείει μια σβάστικα.

Η οργάνωση Anti-Defamation League που καταγράφει τις αντισημιτικές ενέργειες, χαρακτήρισε εμπρηστικές και συνωμοσιολογικές τις δηλώσεις του. Κατέγραψε 59 αντισημιτικές δηλώσεις ή αναρτήσεις του πρώην Κάνιε Γουεστ μόνο το 2022.

«Ζητώ ειλικρινά συγγνώμη από την εβραϊκή κοινότητα για οποιοδήποτε απρογραμμάτιστο ξέσπασμα (…) Δεν είναι στόχος μου να πλήξω ή να μην δείξω σεβασμό και λυπάμαι πάρα πολύ για τον πόνο που προκάλεσα», έγραψε ο ράπερ, στα εβραϊκά, στη σελίδα του στο Instagram.

Μετά τα αντισημιτικά ξεσπάσματα του Γε σε συνεντεύξεις και σε αναρτήσεις, οι εταιρείες Adidas και Gap διέκοψαν τη συνεργασία τους μαζί του. Περιορισμοί επιβλήθηκαν επίσης προσωρινά στους λογαριασμούς του σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης.

«Δεσμεύτηκα να μάθω από αυτήν την εμπειρία ώστε να δείχνω μεγαλύτερη ευαισθησία και κατανόηση στο μέλλον. Η συγχώρεσή σας είναι σημαντική για εμένα», πρόσθεσε στην ανάρτησή του.

Πηγή: skai.gr

