Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ Γιόαβ Γκάλαντ υπαινίχθηκε σήμερα ότι η χώρα του προέβη σε αντίποινα στο Ιράκ, την Υεμένη και το Ιράν για επιθέσεις που διαπράχθηκαν εναντίον της, καθώς ο πόλεμος με τους Παλαιστίνιους μαχητές στη Λωρίδα της Γάζας διευρύνεται σε άλλα μέρη της ευρύτερης περιοχής.

«Βρισκόμαστε σε έναν πόλεμο με πολλά μέτωπα και δεχόμαστε επιθέσεις από επτά θέατρα (επιχειρήσεων): Γάζα, Λίβανο, Συρία, Δυτική Όχθη, Ιράκ, Υεμένη και Ιράν. Έχουμε ήδη απαντήσει και αναλάβει δράση σε έξι από αυτά τα θέατρα», δήλωσε ενώπιον βουλευτών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

