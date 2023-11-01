Ο αδελφός της αδικοχαμένης 22χρονης Ισραηλινογερμανίδας Σάνι Λουκ μίλησε στο SkyNews για τη σοκαριστική στιγμή που αντίκρισε το βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα η Χαμάς στο οποίο η νεαρή φαίνεται να κείτεται ακίνητη και ημίγυμνη στο πίσω μέρος ενός φορτηγού.

Ο 20χρονος παράλληλα σημειώνει συντετριμμένος πως δεν μπόρεσαν να την θάψουν και πως θα βρουν άλλον τρόπο να την τιμήσουν.

«Δεν πίστευα ποτέ ότι θα έβλεπα την αδερφή μου σε αυτή τη βάναυση θέση»

Ο Αμίτ αναφέρθηκε στην τελευταία φορά που μίλησε με τη Σάνι στο τηλέφωνο, καθώς προσπαθούσε να ξεφύγει από το φεστιβάλ όταν οι ένοπλοι της Χαμάς πυροβολούσαν αδιακρίτως.

«Είπε "φεύγουμε τώρα αμέσως, μην ανησυχείς"» ανέφερε ο Άμιτ, ωστόσο, όπως σημείωσε «οι τρομοκράτες περίμεναν στον δρόμο».

«Δεν πίστευα ποτέ ότι θα έβλεπα ένα τέτοιο βίντεο, την αδερφή μου σε αυτή τη βάναυση θέση» είπε ο Αμίτ.

«Η αδελφή μου δεν υποφέρει πια»

«Ήταν τόσο δύσκολο να βλέπουμε όλη αυτή τη βαρβαρότητα. Παρόλο που ξέρουμε ότι η Χαμάς μπορεί να φτάσει σε αυτό το επίπεδο απανθρωπιάς, απλά την έφτυναν και της φέρθηκαν σαν να μην ήταν τίποτα» είπε ο Αμίτ.

Περίμενε με την ελπίδα να τη δει ζωντανή αλλά δυστυχώς σκοτώθηκε, μάλιστα μετά από μια εβδομάδα έμαθαν ότι Ισραηλινοί στρατιώτες είχαν βρει ένα κομμάτι από το κρανίο της. Ο ίδιος δήλωσε πως αισθάνεται πλέον ανακούφιση καθώς ότι η αδερφή του δεν υποφέρει.

Πηγή: skynews

