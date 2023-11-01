Λογαριασμός
Επιστήμονες ανακάλυψαν προϊστορικό θαλάσσιο τέρας – Πώς ήταν ο Jormungandr

To κρανίο και τα οστά ενός τεράστιου μοσασαύρου ηλικίας 80 εκατ ετών βρέθηκαν στη Βόρεια Ντακότα 

Κανένα υδρόβιο ερπετό σήμερα δεν μπορεί να προσομοιαστεί  με τους προϊστορικούς μοσάσαυρους, πλάσματα που κατοικούσαν στον ωκεανό της Κρητιδικής περιόδου και έμοιαζαν με διασταύρωση φάλαινας και καρχαρία. 

Τώρα, μια ομάδα ερευνητών ανακάλυψαν ένα νέο είδος σαρκοβόρου μοσάσαυρου,  που πιστεύουν ότι γεφυρώνει το χάσμα ερπετού και προϊστορικού καρχαρία.

Πρόκειται για ένα αρχαίο είδος γιγάντιας θαλάσσιας σαύρας, φιδιού και καρχαρία, το οποίο ανακάλυψαν το 2015 στη Βόρεια Ντακότας των ΗΠΑ, σε περιοχή που υπήρχε αρχαία θάλασσα. 

Οι παλαιοντολόγοι ονόμασαν το προϊστορικό τέρας Jörmungandr, από το φίδι της σκανδιναβικής μυθολογίας που κατέστρεψε τον κόσμο.

Το εύρημα παρουσιάστηκε πριν δύο ημέρες σε εκδήλωση του Αμερικανικού Μουσείου Φυσικής Ιστορίας.

Η  Αμέλια Ζίτλοου, μεταδιδακτορική φοιτήτρια συγκριτικής βιολογίας στη Σχολή Μεταπτυχιακών Σπουδών Richard Gilder και οι συνεργάτες της βρήκαν το σχεδόν πλήρες κρανίο, τα σαγόνια, την αυχενική μοίρα και αρκετούς σπονδύλους του μοσασαύρου το 2015. 

Σύμφωνα με την εργασία τους, ο Jörmungandr walhallaensis  είχε μήκος 7 μέτρα, τεράστια πτερύγια και μια ουρά σαν καρχαρία που τον βοηθούσε να γλιστρά μέσα στο νερό. 
Είχε επίσης μια οστέινη ράχη στο κρανίο του που τον έκανε να μοιάζει σα να είχε «θυμωμένα φρύδια». 
 

