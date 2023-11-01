Κανένα υδρόβιο ερπετό σήμερα δεν μπορεί να προσομοιαστεί με τους προϊστορικούς μοσάσαυρους, πλάσματα που κατοικούσαν στον ωκεανό της Κρητιδικής περιόδου και έμοιαζαν με διασταύρωση φάλαινας και καρχαρία.

Τώρα, μια ομάδα ερευνητών ανακάλυψαν ένα νέο είδος σαρκοβόρου μοσάσαυρου, που πιστεύουν ότι γεφυρώνει το χάσμα ερπετού και προϊστορικού καρχαρία.

Ragnarok has arrived - happy #MosasaurMonday!

It is my pleasure to introduce JORMUNGANDR WALHALLAENSIS, a new mosasaur from North Dakota! I’ve worked on Jorgie with Clint & Nathan for the past ~1.5 yrs & I am BEYOND stoked to finally share it with everyone!

All🎨 @Paleoartologist pic.twitter.com/0eFdbjiFxL — Amelia R. Zietlow 🦎 (@TyrantLzrdQueen) October 30, 2023

Πρόκειται για ένα αρχαίο είδος γιγάντιας θαλάσσιας σαύρας, φιδιού και καρχαρία, το οποίο ανακάλυψαν το 2015 στη Βόρεια Ντακότας των ΗΠΑ, σε περιοχή που υπήρχε αρχαία θάλασσα.

Οι παλαιοντολόγοι ονόμασαν το προϊστορικό τέρας Jörmungandr, από το φίδι της σκανδιναβικής μυθολογίας που κατέστρεψε τον κόσμο.

Το εύρημα παρουσιάστηκε πριν δύο ημέρες σε εκδήλωση του Αμερικανικού Μουσείου Φυσικής Ιστορίας.

Η Αμέλια Ζίτλοου, μεταδιδακτορική φοιτήτρια συγκριτικής βιολογίας στη Σχολή Μεταπτυχιακών Σπουδών Richard Gilder και οι συνεργάτες της βρήκαν το σχεδόν πλήρες κρανίο, τα σαγόνια, την αυχενική μοίρα και αρκετούς σπονδύλους του μοσασαύρου το 2015.

Σύμφωνα με την εργασία τους, ο Jörmungandr walhallaensis είχε μήκος 7 μέτρα, τεράστια πτερύγια και μια ουρά σαν καρχαρία που τον βοηθούσε να γλιστρά μέσα στο νερό.

Είχε επίσης μια οστέινη ράχη στο κρανίο του που τον έκανε να μοιάζει σα να είχε «θυμωμένα φρύδια».



Πηγή: skai.gr

