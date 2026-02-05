Σε θρίλερ εξελίσσονται -πριν καν ξεκινήσουν- οι συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, οι οποίες αναμένεται να διεξαχθούν τελικά την Παρασκευή, όπως ανακοίνωσε η Τεχεράνη και επιβεβαίωσε ανώτερος αμερικανός αξιωματούχος.

Μετά την αρνητική απάντηση της Ουάσινγκτον στο αίτημα του Ιράν για αλλαγή τοποθεσίας και ατζέντας, η Τεχεράνη ανακοίνωσε επισήμως ότι η συνάντηση των αξιωματούχων «έκλεισε» για την Παρασκευή το πρωί στις 10 (12 ώρα Ελλάδας), στο Ομάν.

«Οι συνομιλίες για το πυρηνικό πρόγραμμα με τις ΗΠΑ προγραμματίστηκε να γίνουν στη Μούσκατ στις 10:00 (αύριο) Παρασκευή», ανέφερε μέσω X ο ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί, αφού δημοσιεύματα και δηλώσεις του αμερικανού ομολόγου του ήγειραν αμφιβολίες για το εάν θα διεξαχθούν πράγματι διαπραγματεύσεις.

Ανώτερος αμερικανός αξιωματούχος επιβεβαίωσε κατόπιν στο Γαλλικό Πρακτορείο πως η συνάντηση θα γίνει, όπως και την ημερομηνία και την τοποθεσία των συνομιλιών.

Αρχικά, οι συνομιλίες μεταξύ των δύο πλευρών για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, είχαν προγραμματιστεί για την Παρασκευή, στην Κωνσταντινούπολη, με τη συμμετοχή και άλλων κρατών της περιοχής, αλλά και διευρυμένη ατζέντα.

Η Τεχεράνη ευθύς εξ αρχής είχε εκφράσει τις αμφιβολίες της για την ατζέντα, τονίζοντας ότι το μοναδικό θέμα που προτίθεται να συζητήσει, είναι το πρόγραμμα των πυρηνικών της όπλων, αποκλείοντας την όποια συζήτηση για την αμυντική της ασπίδα και τους βαλλιστικούς πυραύλους.

Μέχρι αυτή την ώρα δεν έχει διευκρινιστεί αν η ατζέντα θα είναι μονοθεματική ή διευρυμένη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στην ανατροπή του διαφαινόμενου ναυαγίου, συνέβαλαν τα αραβικά κράτη, τα οποία άσκησαν πίεση και προς τις δύο πλευρές, προκειμένου να κάτσουν στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης και να αποφευχθεί η πολεμική σύρραξη και πιθανότατα μία νέα ανάφλεξη στην ευρύτερη περιοχή.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ συνεχίζει μολαταύτα να απειλεί ότι θα διατάξει στρατιωτική επιχείρηση αν το Ιράν δεν αποδεχθεί σειρά αμερικανικών διεκδικήσεων, που δεν περιορίζονται στο ζήτημα του προγράμματος πυρηνικής ενέργειας της χώρας.

Ο Ντόναλντ Τραμπ συνέχισε να ασκεί πίεση, δηλώνοντας ότι ο ιρανός ανώτατος ηγέτης αγιατολά Αλί Χαμενεΐ «θα πρέπει» να είναι «πολύ ανήσυχος».

«Νομίζω πως θα έπρεπε να είναι πολύ ανήσυχος αυτή τη στιγμή. Όπως ξέρετε, διαπραγματεύονται μαζί μας», είπε σε απόσπασμα συνέντευξής του που μετέδωσε το δίκτυο NBC News, ερωτηθείς σχετικά με τον ιρανό ηγέτη.

Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε εξάλλου στο NBC News ότι οι ιρανικές αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο να δημιουργήσουν νέα πυρηνική εγκατάσταση, μετά τα πλήγματα των ΗΠΑ τον Ιούνιο του 2025 εναντίον των τριών εγκαταστάσεων-κλειδιών.

«Σκέφτονταν να ανοίξουν νέα εγκατάσταση, σε κάποιο άλλο σημείο στη χώρα», είπε, προσθέτοντας: «το ανακαλύψαμε και τους είπα, αν το κάνετε αυτό, θα σας κάνουμε να υποστείτε πολύ σκληρά πράγματα».

Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε πολλές φορές την κυβέρνηση του Ιράν και τον Χαμενεΐ, εκτοξεύοντας απειλές για επέμβαση, πολύ δε περισσότερο στη σκιά της επέμβασης και της απαγωγής-σύλληψης του Νικολάς Μαδούρο στη Βενεζουέλα.

Στη βάση της επιθετικής διπλωματίας που ασκεί ο Αμερικανός πρόεδρος σε παγκόσμιο επίπεδο, ακόμη και απέναντι σε συμμαχικές δυνάμες των ΗΠΑ, η Ουάσινγκτον μετακίνησε στην περιοχή μία τεράστια δύναμη πυρός, με αεροπλανοφόρα, επίγειες δυνάμεις και ισχυρότατα όπλα, απειλώντας ευθέως την Τεχεράνη με ένα συνολικό πλήγμα και ανατροπή του θεοκρατικού καθεστώτος.

Η αρχική αφορμή δόθηκε με τις ευρύτατες διαδηλώσεις σε όλη την επικράτεια του Ιράν για το χαμηλό επίπεδο διαβίωσης των πολιτών και με τη βίαιη καταστολή που εφάρμοσε το καθεστώς της Τεχεράνης.

Η Τεχεράνη αντέδρασε, εκτοξεύοντας με τη σειρά της απειλές για το ξέσπασμα ενός περιφερειακού πολέμου στην περιοχή της Μέσης Ανατολής και ίσως όχι μόνο. Στο στόχαστρο μπήκαν το Ισραήλ -πρωτίστως-, αλλά και οι αμερικανικές βάσεις στην ευρύτερη περιοχή, όπως και τα κράτη που τις «φιλοξενούν».

Το θρίλερ, ωστόσο, με τις συνομιλίες ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν, δεν έχει τελειώσει, καθώς τα δεδομένα αλλάζουν από στιγμή σε στιγμή, ενώ δεν λείπουν και τα επεισόδια στο πεδίο, όπως οι δύο περιπτώσεις που καταγράφηκαν την Τρίτη, όταν -αρχικά- σκάφη των Φρουρών της Επανάστασης επιχείρησαν να «συλλάβουν» αμερικανικό τάνκερ και λίγες ώρες αργότερα, F-35 του αμερικανικού αεροπλανοφόρου «Αβραάμ Λίνκολν» κατέρριψε ιρανικό drone «Σαχέντ», το οποίο πλησίασε απειλητικά.

«Είμαστε έτοιμοι»

Νωρίτερα χθες Τετάρτη ο αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο έσπειρε αμφιβολίες για το εάν θα γίνουν όντως συνομιλίες με το Ιράν.

«Νομίζαμε ότι είχε δημιουργηθεί εγκεκριμένο φόρουμ στην Τουρκία. Είχε δημιουργηθεί από διάφορους εταίρους που επιθυμούσαν να συμμετάσχουν (...) Χθες είδα αντιφατικές πληροφορίες από πλευράς του Ιράν, που έλεγαν ότι δεν συμφώνησαν σε αυτό. Το ζήτημα επομένως τελεί ακόμη υπό συζήτηση», είπε ο Ρούμπιο.

«Αν οι Ιρανοί θέλουν να συναντηθούμε, είμαστε έτοιμοι», δήλωσε πάντως ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Ο ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί θα ηγηθεί της ιρανικής αντιπροσωπείας, σύμφωνα με την Τεχεράνη. Οι ΗΠΑ αναμένεται να αντιπροσωπευθούν από τον απεσταλμένο του προέδρου Τραμπ για τις λεπτές διπλωματικές αποστολές Στιβ Γουίτκοφ.

Πυρηνικό πρόγραμμα, πύραυλοι και άλλα

Μετά την αιματηρή καταστολή των μαζικών κινητοποιήσεων στο Ιράν τον Ιανουάριο, η Ουάσιγκτον και η Τεχεράνη εναλλάσσουν απειλές με ανοίγματα σε διάλογο, ενώ άλλες κυβερνήσεις αποπειρώνται μεσολάβηση για να αποκλιμακωθούν οι εντάσεις.

Η Τεχεράνη έχει τονίσει επανειλημμένα ότι οι συνομιλίες πρέπει να είναι αυστηρά περιορισμένες στο ζήτημα του ιρανικού προγράμματος πυρηνικής ενέργειας, απορρίπτοντας οποιαδήποτε διαπραγμάτευση για το πρόγραμμα κατασκευής βαλλιστικών πυραύλων της και ευρύτερα για τις αμυντικές της δυνατότητες.

Από την άλλη, ο Μάρκο Ρούμπιο επέμεινε κατηγορηματικά: «προκειμένου οι διαπραγματεύσεις να επιτύχουν πραγματικά κάτι ουσιώδες, πρέπει να συμπεριλάβουν ορισμένα στοιχεία, ιδίως την εμβέλεια των βαλλιστικών πυραύλων τους, την υποστήριξή τους σε τρομοκρατικές οργανώσεις στην περιοχή, το πυρηνικό πρόγραμμά τους και τη μεταχείριση του ίδιου του λαού τους».

Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει δώσει την παραμικρή ένδειξη για το εύρος και τους σκοπούς ενδεχόμενης αμερικανικής στρατιωτικής επιχείρησης σε περίπτωση αποτυχίας των διαπραγματεύσεων. Θα μπορούσε να διατάξει στοχευμένα πλήγματα εναντίον των υποδομών ή πολύ ευρύτερη εκστρατεία για την ανατροπή της Ισλαμικής Δημοκρατίας, που εγκαθιδρύθηκε το 1979.

Στο Ιράν, οι ιστότοποι κοινωνικής δικτύωσης, εκ νέου ενεργοί έπειτα από τρεις εβδομάδες πλήρους διακοπής της πρόσβασης στο διαδίκτυο, έχουν πλημμυρίσει από μηνύματα που αποτίνουν φόρο τιμής σε διαδηλωτές που σκοτώθηκαν.

«Η κοινωνία μας πενθεί, κι εγώ επίσης», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο, υπό τον όρο να μην κατονομαστεί, 32χρονος κάτοικος της νήσου Κεσμ, στον Κόλπο.

