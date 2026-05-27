Με μια νέα στρατηγική ταυτότητα που συνδυάζει τη βιωσιμότητα, την αυθεντικότητα και τη σύγχρονη τουριστική προσέγγιση, το Αγκίστρι βραβεύτηκε στα Tourism Awards 2026, αποσπώντας Bronze διάκριση για τον Στρατηγικό Σχεδιασμό Μάρκετινγκ και Destination Branding του προορισμού.

Με κεντρικό σύνθημα «Naturally Close/Φυσικά Κοντά», ο Δήμος Αγκιστρίου παρουσιάζει για πρώτη φορά ένα ολοκληρωμένο στρατηγικό σχέδιο που αποτυπώνει τη νέα ταυτότητα του νησιού και τη θέση του στη σύγχρονη τουριστική αγορά.

Ο στρατηγικός σχεδιασμός βασίζεται σε ποσοτικά και ποιοτικά δεδομένα, πρωτογενή και δευτερογενή έρευνα, καθώς και σύγχρονα αναλυτικά εργαλεία, συμπεριλαμβανομένων τεχνικών τεχνητής νοημοσύνης και εξόρυξης δεδομένων. Παράλληλα, εξετάζει το τουριστικό προϊόν, τα προφίλ των επισκεπτών, τις τάσεις της αγοράς, την εποχικότητα, την προσβασιμότητα, τις θεματικές εμπειρίες, την ψηφιακή επικοινωνία και τη συνολική τοποθέτηση του προορισμού.

Η νέα στρατηγική του Αγκιστρίου υποστηρίζει ένα ήπιο, υψηλής ποιότητας και βιώσιμο μοντέλο τουρισμού, πλήρως εναρμονισμένο με την ταυτότητα, τη φυσική κλίμακα και τις μελλοντικές φιλοδοξίες του νησιού. Καθοριστική υπήρξε η συνεργασία του Δήμου Αγκιστρίου με την CK Strategies, η οποία ανέλαβε τον στρατηγικό σχεδιασμό μάρκετινγκ και destination branding, διαμορφώνοντας ένα νέο αφήγημα για το νησί, με στόχο την ενίσχυση της εξωστρέφειας και της αναγνωρισιμότητάς του στις διεθνείς αγορές.

Το «Naturally Close/Φυσικά Κοντά» εκφράζει τη βασική φιλοσοφία του προορισμού. Ένα νησί κοντά στην Αθήνα, κοντά στη φύση, κοντά στην αυθεντική εμπειρία και κοντά στον άνθρωπο. Ένας προορισμός που επενδύει στη βιωσιμότητα, στην ποιότητα και στην ουσιαστική σχέση του επισκέπτη με τον τόπο.

Ο δήμαρχος Αγκιστρίου Δημήτριος Αναστασίου δήλωσε: «Το Αγκίστρι κάνει ένα ουσιαστικό βήμα μπροστά. Για πρώτη φορά ο προορισμός μας απαντά με οργανωμένο και τεκμηριωμένο τρόπο στις σύγχρονες προκλήσεις της στρατηγικής επικοινωνίας, της τουριστικής ταυτότητας και της διεθνούς ανταγωνιστικότητας. Η διάκριση στα Tourism Awards 2026 αποτελεί αναγνώριση μιας συλλογικής προσπάθειας, αλλά και επιβεβαίωση ότι το Αγκίστρι μπορεί να χτίσει το μέλλον του με σεβασμό στη φυσική του κλίμακα, στην αυθεντικότητά του και στους ανθρώπους του. Μέσα από τη συνεργασία μας με την CK Strategies αποκτούμε ένα σύγχρονο εργαλείο στρατηγικού σχεδιασμού, που μας βοηθά να τοποθετήσουμε το νησί μας με σαφήνεια, συνέπεια και προοπτική στη νέα εποχή του τουρισμού. Το "Naturally Close/Φυσικά Κοντά" δεν είναι απλώς ένα σύνθημα. Είναι η ουσία του Αγκιστρίου και η βάση πάνω στην οποία θέλουμε να χτίσουμε την επόμενη ημέρα του προορισμού μας».

