Χωρίς ίντερνετ το Ιράν - Τουλάχιστον 45 διαδηλωτές έχουν σκοτωθεί

Η Τεχεράνη και πολλές άλλες περιοχές του Ιράν βίωσαν ψηφιακή διακοπή λειτουργίας την Πέμπτη, καθώς η σύνδεση στο διαδίκτυο διακόπηκε σε πολλούς παρόχους υπηρεσιών, σύμφωνα με την ομάδα παρακολούθησης του διαδικτύου NetBlocks, κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων ενάντια στις οικονομικές δυσκολίες, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

«Τα δεδομένα δείχνουν ότι το Ιράν βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε μια πανεθνική διακοπή του διαδικτύου. Το περιστατικό ακολουθεί μια σειρά αυξανόμενων μέτρων ψηφιακής λογοκρισίας που στοχεύουν τις διαδηλώσεις σε όλη τη χώρα και περιορίζει το δικαίωμα των πολιτών στην επικοινωνία σε μια κρίσιμη στιγμή», αναφέρει η NetBlocks σε ανακοίνωσή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Τουλάχιστον 45 διαδηλωτές έχουν σκοτωθεί από την έναρξη των αναταραχών

Σημειώνεται ότι τουλάχιστον 45 διαδηλωτές, μεταξύ αυτών οκτώ ανήλικοι, έχουν σκοτωθεί από την αρχή των κινητοποιήσεων στο Ιράν, στα τέλη Δεκεμβρίου, σύμφωνα με έναν νέο απολογισμό που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα η μη κυβερνητική οργάνωση Iran Human Rights (IHR), με έδρα τη Νορβηγία.

«Η καταστολή επεκτείνεται και γίνεται κάθε ημέρα βιαιότερη», δήλωσε ο διευθυντής της ΜΚΟ Μαχμούντ Αμιρί-Μογκαντάμ, προσθέτοντας πως «εκατοντάδες» άνθρωποι έχουν τραυματιστεί και περισσότεροι από 2.000 έχουν συλληφθεί.

Η χθεσινή ήταν η φονικότερη ημέρα των κινητοποιήσεων, που διαρκούν ήδη 12 ημέρες, με 13 νεκρούς διαδηλωτές.

Από την πλευρά τους, ιρανικά ΜΜΕ και οι αρχές κάνουν λόγο για τουλάχιστον 21 νεκρούς από την έναρξη των διαδηλώσεων, μεταξύ αυτών μέλη των δυνάμεων επιβολής του νόμου, σύμφωνα με μια καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP).

