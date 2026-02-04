Ιράν: Συνομιλίες με τις ΗΠΑ μόνο για το πυρηνικό πρόγραμμα

Ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε στο Reuters ότι η επιμονή των ΗΠΑ να τεθούν στο τραπέζι και ζητήματα εκτός του πυρηνικού προγράμματος ενδέχεται να υπονομεύσει τις συνομιλίες που προγραμματίζονται στο Ομάν.

Σύμφωνα με τον ίδιο αξιωματούχο, το Ιράν είναι «πλήρως έτοιμο να διεξαγάγει συνομιλίες με τις ΗΠΑ αποκλειστικά για το πυρηνικό ζήτημα», ξεκαθαρίζοντας, έτσι, ότι δεν προτίθεται να συζητήσει άλλα θέματα στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων.

Νωρίτερα, ωστόσο, το ειδησεογραφικό μέσο Axiow, μετέδωσε ότι οι ΗΠΑ ενημέρωσαν το Ιράν την Τετάρτη ότι δεν αποδέχονται τα αιτήματα της Τεχεράνης για αλλαγή του τόπου και της μορφής των συνομιλιών που έχουν προγραμματιστεί για την Παρασκευή.

Όπως σημειώνει το Axios, η συγκεκριμένη εξέλιξη ενδέχεται να υπονομεύσει τη διπλωματική οδό και να ωθήσει τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στη στρατιωτική δράση.

Οι ΗΠΑ και το Ιράν είχαν καταλήξει σε συμφωνία για συνάντηση την Παρασκευή στην Κωνσταντινούπολη, με τη συμμετοχή και άλλων χωρών της Μέσης Ανατολής ως παρατηρητών.

Ωστόσο, Ιρανοί αξιωματούχοι δήλωσαν την Τρίτη ότι επιθυμούν τη μεταφορά των συνομιλιών στο Ομάν και τη διεξαγωγή τους σε διμερές επίπεδο, ώστε να διασφαλιστεί ότι θα επικεντρωθούν αποκλειστικά στο πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης και όχι σε άλλα ζητήματα, όπως το πυραυλικό πρόγραμμα, το οποίο αποτελεί βασική προτεραιότητα για τις ΗΠΑ και χώρες της περιοχής.

Σύμφωνα με τις πηγές του Axios όμως, οι αμερικανικές αρχές εξέτασαν το αίτημα για αλλαγή της τοποθεσίας, αλλά αποφάσισαν την Τετάρτη να το απορρίψουν.

«Τους είπαμε πως είναι αυτό ή τίποτα, και εκείνοι απάντησαν: “Εντάξει, τότε τίποτα”», δήλωσε στο Axios ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος. Ο ίδιος αξιωματούχος ανέφερε ακόμη ότι, εάν οι Ιρανοί είναι διατεθειμένοι να επιστρέψουν στην αρχική μορφή των συζητήσεων, οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να συναντηθούν αυτή την εβδομάδα ή την επόμενη.

«Θέλουμε να καταλήξουμε γρήγορα σε μια πραγματική συμφωνία, αλλιώς θα αναζητηθούν άλλες επιλογές», δήλωσε ο ανώτερος αξιωματούχος, αναφερόμενος στις επανειλημμένες απειλές του Τραμπ για στρατιωτική δράση.

Η ιρανική αποστολή στον ΟΗΕ δεν απάντησε σε αίτημα του Axios για σχολιασμό.

Αμερικανοί αξιωματούχοι ανέφεραν ότι ο απεσταλμένος του Λευκού Οίκου Στιβ Γουίτκοφ και ο γαμπρός και σύμβουλος του Τραμ, Τζάρεντ Κούσνερ, αναμένεται να ταξιδέψουν στο Κατάρ την Πέμπτη για συνομιλίες με τον πρωθυπουργό σχετικά με το Ιράν. Από εκεί, σχεδιάζουν να επιστρέψουν στο Μαϊάμι αντί να ταξιδέψουν για να συναντήσουν τους Ιρανούς.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.