Νέα προειδοποίηση Τραμπ: Ο Χαμενεΐ θα πρέπει να «ανησυχεί πολύ»

Νέα προειδοποίηση προς την Τεχεράνη απηύθυνε ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump), δηλώνοντας ότι ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ «θα πρέπει να ανησυχεί πολύ», την ώρα που οι κρίσιμες συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν φαίνεται να καταρρέουν.

«Διαπραγματεύονται μαζί μας», δήλωσε ο Τραμπ.

Οι δηλώσεις αυτές, σε συνέντευξη στο NBC News, γίνονται ενώ πληθαίνουν οι αναφορές ότι οι προσπάθειες για την εξεύρεση μιας διπλωματικής διεξόδου από την ένταση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν καταρρέουν, αυξάνοντας το ενδεχόμενο στρατιωτικής σύγκρουσης.

Στη συνέχεια, ο δημοσιογράφος επισήμανε ότι Ιρανοί αντικαθεστωτικοί διαδηλωτές αισθάνονται προδομένοι από τον Τραμπ, ο οποίος στο παρελθόν είχε εκφράσει τη στήριξή του και τους είχε καλέσει να βγουν στους δρόμους, όπου, χιλιάδες φέρεται να σκοτώθηκαν. Ο Τραμπ έχει έκτοτε ισχυριστεί ότι απέτρεψε τις προγραμματισμένες εκτελέσεις άλλων 800 διαδηλωτών.

«Τους στηρίζουμε», είπε ο Τραμπ αναφερόμενος στους διαδηλωτές. «Αυτή η χώρα είναι χάος αυτή τη στιγμή εξαιτίας μας. Μπήκαμε και εξαλείψαμε το πυρηνικό τους πρόγραμμα», δήλωσε, αναφερόμενος στα αμερικανικά πλήγματα σε δύο ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις τον περασμένο Ιούνιο, κατά τη διάρκεια του 12ήμερου πολέμου μεταξύ Ιράν και Ισραήλ.

Αφού επανέλαβε τον ισχυρισμό ότι το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα καταστράφηκε ολοσχερώς, ο Τραμπ κλήθηκε ακολούθως να εξηγήσει τι ακριβώς απομένει να συζητηθεί στις πυρηνικές συνομιλίες με το Ιράν, εφόσον αυτό ισχύει.

Ο Τραμπ υποστήριξε ότι το Ιράν επιχείρησε έκτοτε να ανασυγκροτήσει το πρόγραμμά του σε άλλες εγκαταστάσεις, κάτι που, όπως είπε, θα οδηγήσει σε νέα επίθεση των ΗΠΑ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος απέφυγε να παραδεχτεί ότι υπήρχαν πυρηνικές εγκαταστάσεις που δεν αποτέλεσαν στόχο των αμερικανικών επιθέσεων τον Ιούνιο, καθώς και ότι αγνοείται η τοποθεσία των εμπλουτισμένων αποθεμάτων ουρανίου.



Θρίλερ με τις συνομιλίες

Οι προγραμματισμένες συνομιλίες ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν για το πυρηνικό πρόγραμμα, που επρόκειτο να διεξαχθούν την Παρασκευή, τίθενται πλέον εν αμφιβόλω, μετά την υπαναχώρηση της Τεχεράνης από τις συμφωνίες που είχαν επιτευχθεί για τον τόπο και τη μορφή των διαπραγματεύσεων, σύμφωνα με το Axios.

Δύο ανώτεροι Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι οι συνομιλίες, οι οποίες είχαν προγραμματιστεί για την Παρασκευή, ουσιαστικά ακυρώθηκαν, όταν το Ιράν επιχείρησε να αλλάξει τους όρους που είχαν συμφωνηθεί.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η Τουρκία είχε διαμεσολαβήσει για ένα πλαίσιο συνομιλιών στην Κωνσταντινούπολη, το οποίο προέβλεπε έναν απευθείας διάλογο ΗΠΑ-Ιράν για το πυρηνικό πρόγραμμα, καθώς και ένα ευρύτερο περιφερειακό πλαίσιο συζητήσεων, που θα περιλάμβανε το πυραυλικό πρόγραμμα του Ιράν, τη στήριξη ένοπλων οργανώσεων και ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Οι Αμερικανοί αξιωματούχοι ανέφεραν ότι η Τεχεράνη επιχείρησε στη συνέχεια να μεταφέρει τις συνομιλίες στο Ομάν και να αποκλείσει άλλες χώρες, κίνηση που ερμηνεύτηκε από την Ουάσινγκτον ως προσπάθεια να περιοριστεί η ατζέντα αποκλειστικά στο πυρηνικό ζήτημα. Οι ΗΠΑ απέρριψαν το αίτημα, διαμηνύοντας ότι η συμφωνία είναι «όλα ή τίποτα», με την ιρανική πλευρά να απαντά: «Τότε τίποτα».

«Δεν θέλαμε να δείξουμε ευελιξία, γιατί αν υπάρξει συμφωνία, πρέπει να είναι πραγματική», δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος, προσθέτοντας ότι «δεν θέλουμε επιστροφή στο παλιό μοντέλο».

Άλλος αξιωματούχος προειδοποίησε ότι «αν δεν υπάρξει γρήγορα μια ουσιαστική συμφωνία, θα εξεταστούν άλλες επιλογές», αφήνοντας σαφή αιχμή για ενδεχόμενη στρατιωτική δράση.

«Προσπαθήσαμε να καταλήξουμε σε έναν συμβιβασμό, αλλά οι Ιρανοί αρνήθηκαν. Υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο οι συνομιλίες να μην πραγματοποιηθούν καθόλου αυτή την εβδομάδα», δήλωσε δεύτερος Αμερικανός αξιωματούχος.

Αμερικανοί αξιωματούχοι ανέφεραν ότι ΗΠΑ και Ιράν είχαν αρχικά συμφωνήσει σε συνομιλίες στην Κωνσταντινούπολη με δύο παράλληλα σκέλη:

Απευθείας συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν για συμφωνία στο πυρηνικό πρόγραμμα.

Πολυμερείς συνομιλίες για ζητήματα όπως το ιρανικό πυραυλικό πρόγραμμα, η στήριξη ένοπλων οργανώσεων και οι παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων κατά τη βίαιη καταστολή διαδηλωτών.

Την Τρίτη, ο ειδικός απεσταλμένος του Λευκού Οίκου Στιβ Γουίτκοφ συναντήθηκε στο Ισραήλ με τον πρωθυπουργό Μπένιαμιν Νετανιάχου και ανώτατους αξιωματούχους της άμυνας, προκειμένου να συντονίσουν τις θέσεις τους ενόψει των επαφών με το Ιράν.

Ισραηλινοί αξιωματούχοι ανέφεραν ότι ο Γουίτκοφ ενημερώθηκε για τα τελευταία στοιχεία των υπηρεσιών πληροφοριών σχετικά με το Ιράν, ενώ ο Νετανιάχου τόνισε ότι «το Ιράν δεν είναι αξιόπιστο».

«Ο Στιβ ήταν ιδιαίτερα σκληρός απέναντι στους Ιρανούς. Καταλαβαίνει πολύ καλά ότι προσπαθούν να τον καθυστερήσουν και ξεκαθάρισε ότι δεν θα το επιτρέψει», δήλωσε Ισραηλινός αξιωματούχος, που επικαλείται το Axios.

Οι ίδιες πηγές ανέφεραν ότι ο Γουίτκοφ και ο γαμπρός και σύμβουλος του Αμερικανού προέδρου Τζάρεντ Κούσνερ αναμένεται να μεταβούν την Πέμπτη στο Κατάρ για συνομιλίες με τον πρωθυπουργό της χώρας σχετικά με το Ιράν. Από εκεί, σύμφωνα με τον σχεδιασμό, θα επιστρέψουν στο Μαϊάμι, χωρίς να μεταβούν σε συνάντηση με Ιρανούς αξιωματούχους.

Πηγή: skai.gr

