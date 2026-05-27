Lidl Ελλάς: Συνεργασία με το Κοινωφελές Ίδρυμα Αθανάσιος Κ. Λασκαρίδης

Η πρωτοβουλία Plastic Free Greece ξεκινά, για 7η συνεχή χρονιά, υπό την αιγίδα του υπουργείου Τουρισμού και του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στο πλαίσιο της εθνικής καμπάνιας «Ελλάδα Χωρίς Πλαστικά Μιας Χρήσης» και τη συνεργασία της Lidl Ελλάς με το Κοινωφελές Ίδρυμα Αθανάσιος Κ. Λασκαρίδης.

Φέτος η πρωτοβουλία κλιμακώνεται με 9 προορισμούς, καλύπτοντας στρατηγικά σημεία της ηπειρωτικής Ελλάδας, καθώς και δημοφιλή νησιά. Το φετινό ταξίδι περιλαμβάνει τη Θεσσαλονίκη, την Αθήνα, τα Τρίκαλα και την Πάτρα —όπου η εταιρεία λειτουργεί τα logistics centers της— καθώς και τη Σαντορίνη, την Κέρκυρα, τη Μύκονο, τη Σκιάθο και τη Λέσβο.

Η φετινή δράση άνοιξε με τη συμμετοχή του #teamLidl.

Συγκεκριμένα, για 3η συνεχή χρονιά, οι εργαζόμενοι της εταιρείας έγιναν πρεσβευτές της βιωσιμότητας, πραγματοποιώντας καθαρισμούς στις περιοχές όπου χτυπά η «καρδιά» της εφοδιαστικής αλυσίδας της εταιρείας.

Συνολικά 84 Lidlers και 18 mini Lidlers (παιδιά εργαζομένων) ένωσαν τις δυνάμεις τους, συλλέγοντας 150,5 κιλά απορριμμάτων:

Θεσσαλονίκη - Αγία Τριάδα: 42 κιλά (κυρίως μικρά πλαστικά κομμάτια)

Αττική - Ναυτικός Αθλητικός Όμιλος Βάρης Βάρκιζας: 64,5 κιλά (κυρίως μικρά πλαστικά κομμάτια)

Τρίκαλα - Όχθες Ληθαίου Ποταμού: 26 κιλά (κυρίαρχο εύρημα: 1.141 αποτσίγαρα)

Πάτρα - Παραλία Πλαζ ΕΟΤ: 18 κιλά (κυρίαρχο εύρημα: 782 αποτσίγαρα)

Τέλος, σημειώνεταο πως από την έναρξη της πρωτοβουλίας τον Ιούνιο του 2020, έχουν συλλεχθεί συνολικά περισσότεροι από 20 τόνοι μέσα από παράκτιους και υποθαλάσσιους καθαρισμούς.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

