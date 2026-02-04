Σε θρίλερ εξελίσσονται -πριν καν ξεκινήσουν- οι συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, οι οποίες αναμένεται να διεξαχθούν την Παρασκευή, όπως ανακοίνωσε η Τεχεράνη.. Μετά την αρνητική απάντηση της Ουάσινγκτον στο αίτημα του Ιράν για αλλαγή τοποθεσίας και ατζέντας, η Τεχεράνη ανακοίνωσε επισήμως ότι η συνάντηση των αξιωματούχων «έκλεισε» για την Παρασκευή το πρωί στις 10 (12 ώρα Ελλάδας), στο Ομάν.

Αρχικά, οι συνομιλίες μεταξύ των δύο πλευρών για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, είχαν προγραμματιστεί για την Παρασκευή, στην Κωνσταντινούπολη, με τη συμμετοχή και άλλων κρατών της περιοχής, αλλά και διευρυμένη ατζέντα.

Η Τεχεράνη ευθύς εξ αρχής είχε εκφράσει τις αμφιβολίες της για την ατζέντα, τονίζοντας ότι το μοναδικό θέμα που προτίθεται να συζητήσει, είναι το πρόγραμμα των πυρηνικών της όπλων, αποκλείοντας την όποια συζήτηση για την αμυντική της ασπίδα και τους βαλλιστικούς πυραύλους.

Σύμφωνα με το διεθνές πρακτορείο Reuters, Αμερικανός αξιωματούχος επιβεβαίωσε την Τεχεράνη, λέγοντας ότι η συνάντηση έκλεισε για τις 10 το πρωί της Παρασκευής, στο Ομάν. Ωστόσο, δεν έχει διευκρινιστεί αν η ατζέντα θα είναι μονοθεματική, δηλαδή αν θα τεθεί επί τάπητος μόνο το θέμα των πυρηνικών του Ιράν, ή αν η ατζέντα θα είναι διευρυμένη, περιλαμβάνοντας και το βαλλιστικό πρόγραμμα της Τεχεράνης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στην ανατροπή του διαφαινόμενου ναυαγίου, συνέβαλαν τα αραβικά κράτη, τα οποία άσκησαν πίεση και προς τις δύο πλευρές, προκειμένου να κάτσουν στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης και να αποφευχθεί η πολεμική σύρραξη και πιθανότατα μία νέα ανάφλεξη στην ευρύτερη περιοχή.

Οι σχέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής με το Ιράν βρίσκονται στο χειρότερο δυνατό σημείο, καθώς, όπως φαίνεται, ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, έχει αποφασίσει να παρέμβει με καθοριστικό τρόπο για την επίλυση των διαφορών τους και την ειρήνη -αν μπορεί να επιτευχθεί- στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής.

Οι επιλογές, σύμφωνα με τη λογική του Ρεπουμπλικανού προέδρου των ΗΠΑ, είναι δύο:

1)Συμφωνία για τα πυρηνικά του Ιράν, στη λογική του «δεν πρέπει να αποκτήσει ποτέ»

2)Η στρατιωτική επέμβαση των αμερικανικών δυνάμεων στο Ιράν (με μορφή και έκταση που κανείς δεν είναι σε θέση να προβλέψει).

Στη βάση της επιθετικής διπλωματίας που ασκεί ο Ντόναλντ Τραμπ σε παγκόσμιο επίπεδο, ακόμη και απέναντι σε συμμαχικές δυνάμες των ΗΠΑ, η Ουάσινγκτον μετακίνησε στην περιοχή μία τεράστια δύναμη πυρός, με αεροπλανοφόρα, επίγειες δυνάμεις και ισχυρότατα όπλα, απειλώντας ευθέως την Τεχεράνη με ένα συνολικό πλήγμα και ανατροπή του θεοκρατικού καθεστώτος.

Η αρχική αφορμή δόθηκε με τις ευρύτατες διαδηλώσεις σε όλη την επικράτεια του Ιράν για το χαμηλό επίπεδο διαβίωσης των πολιτών και με τη βίαιη καταστολή που εφάρμοσε το καθεστώς της Τεχεράνης.

Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε πολλές φορές την κυβέρνηση του Ιράν και τον Χαμενεΐ, εκτοξεύοντας απειλές για επέμβαση, πολύ δε περισσότερο στη σκιά της επέμβασης και της απαγωγής-σύλληψης του Νικολάς Μαδούρο στη Βενεζουέλα.

Η Τεχεράνη αντέδρασε, εκτοξεύοντας με τη σειρά της απειλές για το ξέσπασμα ενός περιφερειακού πολέμου στην περιοχή της Μέσης Ανατολής και ίσως όχι μόνο. Στο στόχαστρο μπήκαν το Ισραήλ -πρωτίστως-, αλλά και οι αμερικανικές βάσεις στην ευρύτερη περιοχή, όπως και τα κράτη που τις «φιλοξενούν».

Το θρίλερ, ωστόσο, με τις συνομιλίες ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν, δεν έχει τελειώσει, καθώς τα δεδομένα αλλάζουν από στιγμή σε στιγμή, ενώ δεν λείπουν και τα επεισόδια στο πεδίο, όπως οι δύο περιπτώσεις που καταγράφηκαν την Τρίτη, όταν -αρχικά- σκάφη των Φρουρών της Επανάστασης επιχείρησαν να «συλλάβουν» αμερικανικό τάνκερ και λίγες ώρες αργότερα, F-35 του αμερικανικού αεροπλανοφόρου «Αβραάμ Λίνκολν» κατέρριψε ιρανικό drone «Σαχέντ», το οποίο πλησίασε απειλητικά.

Πηγή: skai.gr

