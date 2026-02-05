Αργεντινή και ΗΠΑ κατέληξαν σε συμφωνία για τα κρίσιμα ορυκτά

Η Αργεντινή και οι Ηνωμένες Πολιτείες υπέγραψαν συμφωνία για τα κρίσιμα ορυκτά την Τετάρτη με στόχο την ενίσχυση και την ασφάλεια των αλυσίδων εφοδιασμού, ανακοίνωσε το υπουργείο Εξωτερικών της Αργεντινής.

Το υπουργείο ανέφερε σε ανακοίνωσή του ότι η πρωτοβουλία αναμένεται να οδηγήσει σε σημαντική οικονομική ανάπτυξη για την Αργεντινή. Οι εξαγωγές εξόρυξης της χώρας έφτασαν τα 6,04 δισεκατομμύρια δολάρια το 2025.

